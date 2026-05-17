Forza Italia, Stefania Craxi: “Ncc e fine vita non sono bandierine, così allarghiamo i consensi del Centrodestra”

“Vogliamo costruire una Forza Italia sempre più protagonista. Perché una Forza Italia più forte serve anche alla coalizione di centrodestra, verso la quale siamo leali. Quando sollecitiamo gli alleati su alcuni temi, come il fine vita o le liberalizzazioni per gli NCC, non lo facciamo per mettere bandierine o per segnare distanze. Lo facciamo perché abbiamo tutti la responsabilità di parlare a una parte sempre più ampia del Paese, di allargare lo spettro della nostra proposta politica. Una coalizione vincente non può rinchiudersi: deve crescere, includere, rappresentare tutti. È interesse comune farlo“. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, intervenendo a Lamezia Terme in occasione del Congresso regionale di Forza Italia Calabria, di cui ha presieduto i lavori.