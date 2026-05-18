Forza Italia Calabria, Cirillo sulla riconferma di Cannizzaro: “premiati lavoro di squadra e classe dirigente radicata”

“La riconferma di Francesco Cannizzaro alla guida regionale di Forza Italia, in occasione del primo Congresso regionale del partito, rappresenta un passaggio politico importante non solo per la comunità azzurra, ma per l’intera Calabria”. È quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. Per Cirillo, “quanto celebrato dentro il nuovo Palasport di Lamezia Terme è il naturale punto di arrivo e di ripartenza di un percorso costruito in questi anni su tutto il territorio regionale. Cannizzaro ha saputo creare consenso, ascoltare le istanze delle comunità, fare sintesi e costruire una squadra, formando una classe dirigente degna di questo nome, radicata, competente e capace di assumersi responsabilità”.

“La crescita di Forza Italia sotto la sua guida — aggiunge — è coincisa con una stagione di crescita e di rinnovata centralità della Calabria, non solo sul piano elettorale, resa ancora più forte dall’azione del governo regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto. I risultati raggiunti dimostrano che il metodo dell’ascolto, del lavoro e della concretezza paga. Sono certo che questa stessa capacità di visione accompagnerà anche la sfida di Reggio Calabria: Cannizzaro saprà essere un grande sindaco e, allo stesso tempo, un ottimo segretario regionale”.

Cirillo rivolge un ringraziamento a Cannizzaro

“Voglio rivolgere un ringraziamento sincero all’amico Francesco Cannizzaro per quanto ha fatto e per quanto continuerà a fare, da oggi in avanti, per la nostra Calabria, con lo stesso impegno e con una responsabilità ancora più grande. Un grazie va anche ad Antonio Tajani, che ha saputo credere nel valore dei congressi come autentici spazi di democrazia, confronto e partecipazione, nei quali i territori sono liberi di scegliere e contribuire, senza decisioni calate dall’alto, alla costruzione del futuro del partito e delle comunità che rappresenta”, conclude Cannizzaro.