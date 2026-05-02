“Fatevene una ragione”, la netta risposta del Messina all’esposto presentato dalla Reggina

Nei giorni scorsi, la Reggina ha presentato un esposto alla Procura federale della Figc, unendosi a Sancataldese e Acireale, in riferimento a “gravi violazioni” che sarebbero state commesse dal Messina e dai suoi dirigenti nel campionato in corso. La strategia è chiara: non potendo ottenere la promozione sul campo, dopo il terzo fallimento consecutivo su tutta la linea, con città, tifoseria e tra 1 mese anche politica totalmente avverse, la società amaranto spera di ottenere la promozione in tribunale affossando una diretta concorrente.

Un messaggio chiaro, arrivato dall’altra parte dello Stretto, in vista dell’ultima giornata decisiva per le sorti dell’ACR Messina che lotta tra retrocessione diretta e Playout. Justin Davis, presidente del Messina, ha pubblicato un messaggio social nel quale si legge: “ho visto i messaggi. I commenti. Il rumore. E voglio essere chiaro. Il silenzio non è debolezza. Il silenzio è concentrazione. In questo momento tutto – assolutamente tutto – è finalizzato a una cosa sola: preparazione, unità e dare risposte dove conta davvero. Non ci distraiamo. Non reagiamo d’impulso. Non perdiamo di vista ciò che stiamo costruendo. Ai nostri tifosi: la vostra passione non passa inosservata. La sentiamo. E la portiamo con noi. A tutti gli altri. stiamo lavorando per voi e risponderemo colpo su colpo. A chi pensa che pressione, rumore o azioni possano scuoterci – sappiate una cosa sola: Il Messina è tornato. Fatevene una ragione“.