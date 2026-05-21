Elezioni Reggio: con Paul Nepo Jay Gonzales, la comunità “pinoy” punta al Consiglio Comunale | VIDEO

Ormai manca pochissimo. Il weekend si avvicina e con esso l’appuntamento elettorale che vedrà i cittadini di Reggio Calabria chiamati a votare per chi dovrà rappresentarli in qualità di nuovo sindaco e in Consiglio Comunale. Tanti i candidati che si sono messi in luce in queste settimane e, va detto, non tutti per motivi che fanno ben sperare nell’ottica di un loro possibile successo elettorale. Uno su tutti, l’ormai iconico Paolone detto Gas, vera e propria superstar elettorale in città.

Fra le candidature più virali ne spicca anche una davvero particolare. Parliamo di Paul Nepo Jay Gonzales che punta a essere il primo consigliere filippino del Comune di Reggio. In un messaggio che ha fatto il pieno di like sui social, in lingua filippina, il candidato a supporto del dott. Lamberti Castronuovo chiede il supporto di tutti i filippini di Reggio Calabria per potersi occupare al meglio di esigenze e necessità dagli scranni di Palazzo San Giorgio.

La comunità “pinoy” è molto attiva, da parecchi anni, a Reggio Calabria, ben integrata e ben voluta dai reggini. Grandi lavoratori, sempre ben distanti dai casi di cronaca, notoriamente appassionati di basket, ora proveranno a entrare anche in politica. Qualcuno, all’idea, si è fatto una risata, a qualcun altro farà ‘strano’, ma è lo specchio dei tempi e dell’integrazione di diverse generazioni.

Paul Nepo Jay Gonzales candidato nella lista Reggio Normale, quella un po’ più debole delle due a sostegno di Lamberti Castronuovo, almeno secondo le nostre previsioni. Chissà che possa essere proprio lui a cambiare le sorti della lista, spinto dalla comunità filippina di Reggio, verso la conquista di un seggio che sovvertirebbe ogni pronostico. Sperando di scriverlo correttamente, gli si augura: Swertehin ka sana!