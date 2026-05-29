Elezioni Reggio Calabria, Lamberti allo scoperto dopo il voto: “legge elettorale strana. Rispetto per il voto, ma…” | VIDEO

Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato Sindaco di Reggio Calabria, ha commentato il risultato del voto alle elezioni del 24 e 25 maggio. Quando manca una sola sezione da scrutinare, e seppur per una manciata di voti, sarebbe fuori dal Consiglio Comunale. “Ringrazio tutti coloro i quali si sono candidati” ha esordito in un video pubblicato sui social. “Non hanno avuto un risultato come nelle altre liste per una semplice ragione: nessuno dei 60 candidati apparteneva ad un politico, era tutta gente perbene, professionisti, avvocati, professori universitari, medici, informatori scientifici, ma mai nessuno aveva avuto un rapporto diretto con la politica. Ho avuto 4.600 preferenze, che sono tante, ma la legge elettorale è piuttosto strana. Grazie quindi a chi mi ha votato”.

L’analisi di Lamberti si sposta sul futuro prossimo: “cosa succede ora? Noi come Polo Civico continuiamo la nostra attività extra Aula, perché credo che l’Opposizione si possa fare tranquillamente fuori Palazzo San Giorgio. Reggio è una città che va al contrario, ma il voto democratico della gente va rispettato. La democrazia vince se ha più voti, ma non è detto che abbia ragione”.