Elezioni comunali Reggio Calabria, Eraclini eletto in Consiglio: “grazie di vero cuore, insieme a Cannizzaro faremo grandi cose” | INTERVISTA

Giuseppe Eraclini torna protagonista della scena politica cittadina con l’elezione in Consiglio Comunale a Reggio Calabria, un risultato che segna il suo rientro nelle istituzioni dopo dodici anni. Un ritorno accolto con grande soddisfazione dal neo consigliere, forte di un consenso personale che conferma il legame costruito nel tempo con il territorio e con una parte significativa dell’elettorato reggino. Eraclini è una figura conosciuta soprattutto per la sua lunga esperienza amministrativa nell’area di Sbarre, quartiere al quale ha dedicato una parte importante del proprio percorso politico. Come ricordato qualche giorno fa su StrettoWeb, la sua storia è legata a venti anni di presidenza della Circoscrizione di Sbarre, un’esperienza fondata su presenza, ascolto e rapporto diretto con i cittadini. Un profilo politico lontano dai salotti e vicino alla strada, ai problemi concreti e alle esigenze quotidiane dei territori.

Quasi 1.200 preferenze e il ringraziamento agli elettori

Il risultato ottenuto alle urne assume per Giuseppe Eraclini un valore particolarmente significativo, non solo dal punto di vista politico ma anche umano. Dopo un lungo periodo di assenza dall’attività istituzionale, il consenso raccolto dimostra una fiducia rimasta viva nel tempo, alimentata dal ricordo del lavoro svolto e dalla credibilità personale costruita negli anni.

I ringraziamenti di Giuseppe Eraclini ai microfoni di StrettoWeb dopo l’elezione in Consiglio Comunale: “volevo ringraziare tutti quelli che hanno riposto la fiducia in me, ritorno dopo 12 anni quindi 12 anni di inattività e dopo 12 anni la gente ancora mi ha dimostrato un grande affetto dandomi quasi 1.200 preferenze quindi un grazie di vero cuore. Ci sarà un impegno forte come il mio carattere, la politica l’ho sempre vista come passione quindi metterò tutto l’impegno possibile affinchè qualcosa in questa città così martoriata e devastata cambi. Questo risultato lo dedico principalmente alla mia famiglia che mi è stata vicino e senza di loro non avrei avuto la possibilità di tornare in Consiglio Comunale, poi ringrazio gli elettori che mi seguono da anni e mi dimostrano tanto affetto. E’ stata una vittoria del centrodestra e di Francesco Cannizzaro, assieme faremo grandi cose“.

Un risultato nel segno del centrodestra e di Francesco Cannizzaro

L’elezione di Giuseppe Eraclini si inserisce nel quadro della vittoria del centrodestra a Reggio Calabria e nel percorso politico sostenuto da Francesco Cannizzaro. Lo stesso Eraclini ha voluto sottolineare il valore collettivo del risultato, parlando di una vittoria politica e amministrativa che apre una nuova fase per la città.

Il ritorno in Consiglio Comunale rappresenta dunque per Eraclini non soltanto un traguardo personale, ma anche l’inizio di una nuova responsabilità. Il consenso ricevuto, le quasi 1.200 preferenze e il richiamo costante alla politica come passione delineano il profilo di un consigliere che punta a tradurre la fiducia degli elettori in lavoro concreto per Reggio Calabria, con particolare attenzione ai quartieri, alle periferie e alle aree che attendono risposte da troppo tempo.

L’impegno per una Reggio Calabria da ricostruire

Nel suo messaggio, Giuseppe Eraclini usa parole nette per descrivere la condizione della città, definita “martoriata e devastata”, e promette un impegno forte, coerente con il proprio carattere. È proprio su questo terreno che si giocherà la sua nuova esperienza amministrativa: trasformare l’entusiasmo del ritorno in risultati visibili, raccogliendo le istanze dei cittadini e portandole dentro l’aula del Consiglio Comunale.

La nuova fase politica di Eraclini parte quindi da un doppio riconoscimento: quello degli elettori, che lo hanno riportato nelle istituzioni dopo dodici anni, e quello della sua storia personale, costruita nel rapporto diretto con il territorio. Una storia che ora riparte da Palazzo San Giorgio, con l’obiettivo dichiarato di contribuire al cambiamento di Reggio Calabria.