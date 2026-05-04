Elezioni Comunali Messina, Trischitta a StrettoWeb: “Scurria è comunista ed è contro il Ponte sullo Stretto”

Il consigliere comunale, avv. Pippo Trischitta, esponente di Sud chiama Nord, ha rilasciato dichiarazioni molto critiche ai microfoni di Strettoweb riguardo alla candidatura di Marcello Scurria a sindaco di Messina. Trischitta non ha esitato a esprimere il suo disappunto, evidenziando una serie di incongruenze nel comportamento e nelle posizioni politiche di Scurria, soprattutto per quanto riguarda la sua opposizione al Ponte sullo Stretto, uno dei temi più discussi e cruciali per la Calabria e la Sicilia.

Il paradosso politico di Marcello Scurria

“Conosco il pensiero dell’ex subcommissario al Risanamento, non avrei mai pensato che, essendo contro il Ponte sullo Stretto ed essendo comunista, faceva parte del gruppo di Bottari ed è stato segretario dei Ds, sarebbe stato il candidato a Sindaco del centrodestra”, ha spiegato Pippo Trischitta. Questa dichiarazione sottolinea il contrasto tra la tradizione politica di Scurria e la sua attuale adesione a una coalizione di centrodestra, un’area politica che sostiene fermamente il progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto.

L’assenza di Scurria nelle manifestazioni per il Ponte

Uno dei punti più critici sollevati da Pippo Trischitta, ai nostri microfoni, riguarda l’assenza di Marcello Scurria alla manifestazione a favore del Ponte sullo Stretto. “Non ha partecipato all’evento a favore del Ponte snobbando Salvini, Schifani e Occhiuto”. “Oltretutto, non ha speso, sino ad oggi, una sola parola in favore dell’opera”, ha aggiunto Trischitta.

La candidatura di Trischitta e il Ponte sullo Stretto

“Mi sono ricandidato nella lista di Sud chiama Nord che sostiene Federico Basile solo ed esclusivamente per essere nuovamente il presidente della Commissione Ponte sullo Stretto ed essere presente, con tale carica, alla cerimonia dell’inizio dei lavori”, ha affermato Pippo Trischitta, chiarendo le sue intenzioni.

La critica alla posizione di Nino Germanà

Nel corso della sua intervista, Pippo Trischitta ha anche rivolto dure critiche a Nino Germanà, storico sostenitore del Ponte sullo Stretto. “Imbarazzante la posizione del parlamentare della Lega, da sempre a favore dell’Infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia”, ha detto Trischitta. “Ma lei ha sentito mai deputati regionali e nazionali, ad esempio Amata o Galluzzo, intervenire a favore di Scurria? Mai”, ci ha puntualizzato Trischitta.

Il candidato imposto da Matilde Siracusano

La conclusione dell’intervento di Pippo Trischitta non lascia dubbi sulla sua visione della situazione politica locale. “La verità è che il candidato è stato imposto da Matilde Siracusano e tutti si sono dovuti adeguare ma perderanno. Basile sarà sindaco e avremo la netta maggioranza in consiglio comunale”, conclude il politico messinese.