Elezioni comunali Messina, Siracusano e Previti: “Basile ha paura del confronto” | VIDEO

“Il comportamento di Federico Basile, che ha rifiutato un confronto pubblico con Carlotta Previti, delegata in rappresentanza di Marcello Scurria, impedendole di partecipare al dibattito organizzato da Tempostretto, è davvero inaccettabile“. Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputato messinese di Forza Italia. “La democrazia deluchiana colpisce ancora, questa volta completamente censurata“, rimarca il vicesindaco designato di Scurria.

“Né Antonella Russo né Gaetano Sciacca avevano espresso alcuna contrarietà alla partecipazione della sottoscritta, ma Basile, appena mi ha visto, è impallidito. La verità è che è stata violata la par condicio”, evidenzia Carlotta Previti, assessore designato di Scurria. Il caso ha suscitato reazioni politiche immediate, alimentando il dibattito sul rispetto delle regole del confronto pubblico tra candidati.