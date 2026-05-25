Elezioni Comunali, la Calabria ha già eletto 11 sindaci: superato lo scoglio del quorum | NOMI

La Calabria segna una tornata elettorale senza precedenti nei piccoli comuni: undici sindaci sono già praticamente eletti grazie al superamento del quorum fissato al 40% dei votanti, avvenuto prima ancora del termine del primo giorno di votazioni. La notizia più rilevante per i cittadini è che la continuità amministrativa e la certezza dei risultati sono già garantite in molti centri, dove spesso gli unici candidati in campo hanno reso la consultazione quasi simbolica.

Acquaro: Giuseppe Barilaro torna in campo

Ad Acquaro, l’ex sindaco Giuseppe Barilaro è tornato alla guida della lista Acquaro un tempo nuovo. L’affluenza alle 19 ha superato il 44%, garantendo così il superamento del quorum e confermando la sua elezione. Il ritorno di Barilaro segna un evento politico significativo per il comune, dove la partecipazione degli elettori ha sancito una vittoria quasi immediata.

Monterosso Calabro: Antonio Giacomo Lampasi al terzo mandato

A Monterosso Calabro, con una partecipazione del 42,9%, il sindaco uscente Antonio Giacomo Lampasi ha conquistato il terzo mandato consecutivo con la lista Monterosso nel cuore. La conferma del primo cittadino uscente evidenzia una forte continuità amministrativa, sottolineata dal superamento del quorum già nelle prime ore di voto.

Spilinga e Santo Stefano in Aspromonte: elezioni senza competizione

A Spilinga, il sindaco in carica Enzo Fulvio Marasco ha gareggiato in solitaria con la lista Spilinga unita, ottenendo una conferma praticamente certa grazie al quorum del 42,29%. Situazione analoga a Santo Stefano in Aspromonte, dove l’unica lista guidata da Francesco Malara ha superato il quorum del 42,10%, assicurando così la rielezione del candidato. In entrambi i comuni, la mancanza di avversari ha semplificato la procedura e anticipato i risultati.

Montepaone: Mario Migliarese al terzo mandato

A Montepaone, il sindaco uscente Mario Migliarese si è garantito il terzo mandato consecutivo con un quorum del 46,57% raggiunto alle 19 di domenica. Anche qui, la conferma del primo cittadino riflette un consenso consolidato, confermando la tendenza dei piccoli centri calabresi a favorire la continuità amministrativa.

Amaroni e Sant’Andrea Apostolo dello Jonio: conferme con alta affluenza

Ad Amaroni, il quorum ha superato il 51%, permettendo a Luigi Ruggiero di confermarsi primo cittadino con sicurezza. A Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, invece, Nicola Ramogida beneficia del 41,14% di votanti registrati alle 19, ottenendo anch’egli una vittoria praticamente certa. In entrambe le località, il forte sostegno popolare garantisce una stabilità politica immediata.

Altri comuni: Andali, Cerva, Falconara Albanese e Platì

In Andali, il nuovo sindaco sarà Pietro Antonio Peta, mentre a Cerva l’unica candidata, Stefania Colistra, ottiene già la conferma. A Falconara Albanese, il solo candidato per il ruolo di primo cittadino è Giuseppe Porco, che si aggiudica così l’elezione senza ostacoli. Infine, a Platì è stato superato il quorum con Giovanni Sarica sindaco, completando così l’elenco dei comuni calabresi dove le elezioni hanno già prodotto risultati definitivi.

Le elezioni in Calabria evidenziano come, nei piccoli comuni, il superamento rapido del quorum e la presenza di candidati unici rendano i risultati quasi immediati, garantendo continuità e stabilità amministrativa senza lunghe attese per i cittadini.