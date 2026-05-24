Platì, Giovanni Sarica è il nuovo sindaco: superato il quorum con un’affluenza record

Il risultato delle elezioni comunali a Platì è stato chiaro prima ancora dell’avvio formale dello spoglio. Giovanni Sarica si conferma, di fatto, (era il facente funzioni), sindaco del centro aspromontano. La conferma arriva dai dati della prima giornata di voto, registrati ieri. Alle 23:00, il 56,99% degli elettori aventi diritto ha partecipato al voto, superando ampiamente la soglia del 40% del quorum, indispensabile per rendere valida la competizione nei comuni con una sola lista in gara.

Affluenza straordinaria per la comunità

Il dato rappresenta un risultato eccezionale per Platì, soprattutto se confrontato con le elezioni precedenti. Nella tornata amministrativa passata, nonostante fossero presenti due liste, la partecipazione si era fermata al 23,85%. Questa volta, invece, la risposta dei cittadini è stata massiccia, dimostrando un forte coinvolgimento civico e garantendo praticamente l’elezione dell’unico candidato presente.