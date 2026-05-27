Elezioni comunali, il Comune di Messina chiarisce: “nessun ritardo imputabile a Palazzo Zanca”

Con riferimento alle notizie relative a presunti ritardi nell’aggiornamento dei dati delle elezioni amministrative 2026, il Comune di Messina ritiene opportuno “precisare che l’attività di propria competenza si è regolarmente conclusa nella tarda serata di ieri, martedì 26 maggio. Attraverso il portale “Elezioni Amministrative 2026”, il Comune ha reso disponibili in tempo reale, al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati riguardanti l’elezione del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali, sulla base dei dati regolarmente acquisiti e trasmessi dai seggi elettorali, la cui definitività è demandata ad organismo diverso”.

Il Comune precisa al riguardo che “da questa mattina si è insediato l’Ufficio Centrale Elettorale, presieduto dal magistrato Giuseppe D’Agostino, competente per le operazioni di verifica dei voti relativi all’elezione del Sindaco e, successivamente, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali. Eventuali ritardi nell’aggiornamento di ulteriori dati non sono da attribuire al Comune di Messina, che ha già concluso, si ripete, le attività di propria competenza mediante la pubblicazione dei dati acquisiti tramite il portale “Elezioni Amministrative 2026”. Le anomalie e incongruenze rilevabili, derivanti da dati errati o imprecisi contenuti nei verbali delle operazioni di sezione, saranno verificati, integrati ed eventualmente corretti dall’Ufficio Centrale Elettorale”.