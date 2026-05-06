E’ morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter. Il ricordo di Don Zampaglione: “persona umile e simpatica”

E’ morto Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.

Il ricordo di Don Zampaglione

“Ho avuto la gioia di conoscere l’uomo Beccalossi in occasione del mio 25 anniversario di sacerdozio: persona umile, semplice e simpatica e intonata. Abbiamo cantato insieme sulle note di ‘Io vagabondo’ dei Nomadi. Riposa in pace campione. Condoglianze alla famiglia e preghiere per lui”, scrive sui social il sacerdote reggino, Don Giovanni Zampaglione.