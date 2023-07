Staiti: Don Zampaglione duetta con Evaristo Beccalossi sulle note di “Io vagabondo” | VIDEO

StrettoWeb

Tantissima gente non è voluta mancare per festeggiare il 25° anniversario di sacerdozio di don Giovanni Zampaglione che non è stato mai dimenticato dal popolo di Brancaleone per il suo spirito di vicinanza ai giovani e alla gente. Amato e benvoluto da tutti ha lasciato un buon ricordo da queste parti. Dopo il saluto iniziale di don Ivan, parroco di Brancaleone Superiore e la bella accoglienza di tutta la comunità don Giovanni Zampaglione nello “spezzare” la Parola di Dio ha “ringraziato prima di tutto il parroco e tutta la comunità”. “Il Vangelo – spiega- ci parla del tesoro nascosto, della perla preziosa. Incontrare Dio è la cosa più bella che possa capitare ad ognuno di noi. Il Vangelo dice :pieno di gioia. Sarebbe bello che questa gioia fosse più evidente nei nostri volti, nelle nostre scelte, nei nostri cuori, nelle nostre assemblee liturgiche. Chiedo per me e auguro a tutti di sentire il Signore come il tesoro della nostra vita , la perla preziosa. Vi porterò sempre e per sempre nel mio cuore. Questa comunità fa parte di me. Pregate per me.

La sera poi Don Giovanni Zampaglione ha continuato a festeggiare a Staiti duettando con il grande calciatore Evaristo Beccalossi (centrocampista dell’Inter degli anni ’80) e il cantautore Franco Fasano sulle note di una famosa canzone dei Nomadi: “Io vagabondo”.