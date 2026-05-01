Dopo l’articolo di StrettoWeb, rimossa la spazzatura vicino al Santuario di Sant’Onofrio: la gioia di un cittadino

Nella giornata di ieri, su StrettoWeb, avevamo dato spazio alla segnalazione di un lettore riguardante la grave situazione di degrado presente in via Ugo Tropea, nei pressi del Santuario di Sant’Onofrio. Cumuli di spazzatura presenti da prima di Pasqua, che crescono giornalmente, mezzi di raccolta che passano dritti e li ignorano aumentando il rischio sanitario e contribuendo al grave danno al decoro urbano. Come spesso accade, il nostro articolo ha ottenuto l’effetto sperato: pronto l’intervento di pulizia che ha risolto il problema.

La conferma è arrivata proprio dal nostro lettore: “gentilissimo direttore, mi corre l’obbligo di ringraziare la vostra testata per l’articolo pubblicato ieri relativamente alla spazzatura ammucchiata da oltre un mese in Via Ugo Tropea, quasi non viene da credere, ma oggi, tra le ore 12,30 e le 16,00, il sito è stato ripulito. Adesso gli ospiti che quotidianamente guardano dalle finestre della struttura ricettiva non sono costretti a guardare quella bruttura e, una volta partiti possono conservare un’immagine un po’ più civile della nostra città. La ringrazio e porgo cordiali saluti“.