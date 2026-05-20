Dopo Boccia, arriva Alfieri: il Senatore del PD atteso a Reggio Calabria per la chiusura delle elezioni

Domani, Giovedì 21 maggio, il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà a Reggio Calabria per una giornata di iniziative a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia. Alle 16.30, in Piazza Camagna, Alfieri terrà una conferenza stampa dedicata ai temi dell’autonomia differenziata, delle riforme istituzionali e delle ricadute che alcune scelte del governo nazionale rischiano di produrre sul Mezzogiorno, sugli enti locali e sui servizi essenziali.

In seguito, alle 18.30, Alfieri e Battaglia incontreranno cittadini, simpatizzanti e militanti all’Hotel La Lampara di Pellaro per un momento pubblico di confronto sui temi della città e della campagna elettorale, ormai entrata nella sua fase conclusiva. La Federazione Metropolitana del Partito Democratico sottolinea: “Reggio ha bisogno di continuare a guardare avanti, rafforzando il lavoro fatto in questi anni e costruendo nuove opportunità per i cittadini”.

Dopo il capogruppo Francesco Boccia, qualche giorno fa in città, il PD porta in città Alfieri. Nei giorni scorsi Battaglia aveva ipotizzato la possibile presenza di Elly Schlein, ma al momento non c’è traccia del leader nazionale e il tempo stringe, con il solo venerdì disponibile.