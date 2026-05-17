Craxi: “no regole UE feticcio, ma iniziative contro la crisi. Serve industria 6.0”

“Nella fase complessa che stiamo vivendo, abbiamo bisogno di maggiore flessibilità e di strumenti adeguati per sostenere famiglie e imprese. Lo stiamo ripetendo da settimane: No a regole europee feticcio, Sì a iniziative comunitarie che diano risposte alle nostre imprese, a chi lavora e produce, alle famiglie che vedono con il conflitto di Hormuz diminuire ancora una volta il loro potere d’acquisto. E serve immaginare già oggi una nuova stagione industriale, una vera industria 6.0, capace di integrare innovazione, sostenibilità e ricerca, magari su scala europea“. È quanto dichiarato dal presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, intervenendo a Lamezia Terme, in occasione del Congresso regionale di Forza Italia Calabria, di cui ha presieduto i lavori.