Craxi: “no regole UE feticcio, ma iniziative contro la crisi. Serve industria 6.0”

Stefania Craxi interviene, dal palco di Lamezia, in occasione del Congresso Regionale di Forza Italia, sottolineando la necessità di maggiori tutele dall'UE per famiglie e imprese

Stefania Craxi e Occhiuto
Foto di Salvatore Monteverde / Ansa

Nella fase complessa che stiamo vivendo, abbiamo bisogno di maggiore flessibilità e di strumenti adeguati per sostenere famiglie e imprese. Lo stiamo ripetendo da settimane: No a regole europee feticcio, Sì a iniziative comunitarie che diano risposte alle nostre imprese, a chi lavora e produce, alle famiglie che vedono con il conflitto di Hormuz diminuire ancora una volta il loro potere d’acquisto. E serve immaginare già oggi una nuova stagione industriale, una vera industria 6.0, capace di integrare innovazione, sostenibilità e ricerca, magari su scala europea“. È quanto dichiarato dal presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, intervenendo a Lamezia Terme, in occasione del Congresso regionale di Forza Italia Calabria, di cui ha presieduto i lavori.

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