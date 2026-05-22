Comune e Metrocity? Un “ufficio di collocamento!”. Il CentroDestra reggino denuncia: “nomine e manovre a pochi giorni dal voto. Ma a che servono?”

Il CentroDestra reggino ha tenuto una conferenza stampa per denunciare pubblicamente alcune “manovre, sia al Comune che alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, operate a pochi giorni dal voto”. Il riferimento è alle diverse nomine negli staff dei Sindaci in queste settimane, già diverse volte denunciate da alcuni Consiglieri di Minoranza. Nulla di illegittimo, sia chiaro, ma dal CentroDestra si sono chiesti i motivi di queste operazioni quando mancano pochi giorni al voto. Massimo Ripepi ha in tal senso evidenziato: “siamo qua a fine campagna elettorale per dare alcune notizie importanti alla città. Sia al Comune che alla Città Metropolitana hanno fatto cose legittime ma non urgenti né indifferibili. Parliamo di manovre, di spostamenti di graduatorie, nomine nello staff per dieci giorni. A che serve un uomo nello staff del Sindaco quando tra dieci giorni ce ne sarà un altro?”.

“I famosi semestri bianchi prima delle elezioni a cosa servono? E’ una cosa morale, non è un obbligo, sia chiaro, ma fare queste cose a pochi giorni dal voto è opportuno? Mentre ci vogliono anni per ponticelli e altre cose, per le cose che gli interessano, come la delibera di ferragosto, fanno tutto in pochi giorni” ha aggiunto Ripepi prima di ricordare quanto accaduto ieri in Consiglio Comunale, con l’approvazione di una mozione su Castore: “da non dimenticare il bluff fatto ieri con Castore. Hanno fatto finta di voler approvare una delibera quando la stessa non poteva neanche essere portata in Consiglio, perché mancava il parere contabile. La gente queste cose deve saperle, poi farà le sue valutazioni”.

Il Consigliere della Lega De Biasi ha aggiunto: “chiamiamole stranezze, ma a quasi 48 ore dal voto ci ritroviamo le giunte a fare scorrimenti di graduatorie e spostamenti negli staff del Sindaco. Noi del CentroDestra volevamo far sapere alla cittadinanza ciò che sta avvenendo. E’ come se fosse un ufficio di collocamento”.