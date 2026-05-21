Reggio Calabria, in Consiglio Comunale è tempo di saluti: nell’ultima seduta approvata una mozione su Castore

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si è riunito in seconda convocazione nella sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, affrontando diversi punti all’ordine del giorno. E’ stata l’ultima seduta di questa consiliatura, dal momento che domenica e lunedì si andrà al voto. E’ stato tempo dei saluti, anche pubblici, dei vari Enzo Marra, Federico Milia e Franco Barreca, i quali hanno ribadito la bellissima esperienza, al di là dei confronti. Il tema centrale della seduta è stato il futuro di Castore SPL Srl. Il primo punto, relativo alla proroga del contratto con la società nelle more del rinnovo contrattuale, è stato ritirato per mancanza del parere di regolarità contabile. L’Aula ha però approvato una mozione consiliare che impegna i vertici dell’Amministrazione e tutti i Settori comunali competenti per materia ad attivare con la massima urgenza ogni iniziativa amministrativa, tecnica e finanziaria necessaria alla definizione del nuovo Piano Industriale della società Castore SPL.

La mozione prevede inoltre la predisposizione e il completamento di tutti gli atti istruttori necessari alla definizione e approvazione del nuovo Contratto di Servizio tra il Comune di Reggio Calabria e la società Castore SPL, oltre alla promozione del necessario coordinamento istituzionale con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di socio della società, al fine di consentire una tempestiva conclusione del procedimento. Il documento impegna anche l’Amministrazione a porre in essere ogni attività utile a garantire la continuità dei servizi pubblici affidati alla società e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nel rispetto della normativa vigente.

Previsto inoltre l’obbligo di riferire al Consiglio comunale sullo stato di avanzamento delle attività istruttorie e degli adempimenti necessari alla definizione del nuovo Piano Industriale e del nuovo Contratto di Servizio entro trenta giorni dall’approvazione della mozione. Tutte le attività indicate dovranno essere completate entro e non oltre la scadenza del termine contrattuale, fissata da ultimo al 21 luglio 2026.

Nel corso della seduta, il Consiglio comunale ha poi dato via libera al nuovo “Regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”. Al testo sono state apportate alcune modifiche alla luce della proposta di “Riordino delle aree mercatali” presentata dal Settore “Sviluppo Economico Cultura e Turismo”, sulla quale la VI Commissione consiliare ha espresso parere favorevole. Approvata anche una modifica al “Piano Generale delle Insegne di Esercizio”, in particolare all’articolo 16 bis, in relazione alla disciplina della pubblicità con impianti di illuminazione innovativi e tecnologicamente avanzati, come i monitor a led a messaggio variabile. La modifica consente l’installazione di questi impianti anche all’esterno delle vetrine, con gli stessi limiti previsti per i mezzi pubblicitari interni.