Comunali Messina, Antonella Russo chiude a Piazza Lo Sardo: critiche a Basile e no al Ponte sullo Stretto

Dalle critiche all’ex sindaco Basile alla totale contrarietà al Ponte sullo Stretto, passando per la legge speciale da oltre 700 mila euro proposta nelle scorse settimane e dalla spesa del PNRR. È con questi temi che Antonella Russo, candidato sindaco del centrosinistra a Messina, ha chiuso la propria campagna elettorale a Piazza Lo Sardo, a poche ore dal silenzio elettorale in vista del voto di domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio. La chiusura della campagna elettorale ha assunto i toni di una festa politica, con tanta musica e una piazza descritta come ricca di voci e colori. Russo, sostenuta da due liste, il Pd e M5S, Controcorrente, ha scelto un appuntamento pubblico nel cuore della città per ribadire le principali linee della sua proposta politica e amministrativa.

No al Ponte sullo Stretto, la posizione di Antonella Russo

Altro tema centrale della campagna di Antonella Russo è la totale contrarietà al Ponte sullo Stretto. Il no all’opera rappresenta uno degli elementi più netti della sua proposta politica e uno dei punti di maggiore differenziazione rispetto ad altri candidati e schieramenti. Il Ponte sullo Stretto è stato uno dei temi più discussi dell’intera campagna elettorale messinese. Per alcuni rappresenta una grande infrastruttura strategica, per altri un progetto da respingere per le possibili ricadute sul territorio, sulla città e sulle priorità amministrative. Nel caso di Russo, la posizione riportata è di totale contrarietà. La candidata del centrosinistra ha inserito il no al Ponte dentro una più ampia critica politica, collegandolo al confronto con Basile, con il centrodestra e con l’idea di città che intende proporre agli elettori.

La legge speciale da oltre 700mila euro proposta nelle scorse settimane

Nel corso della campagna elettorale, tra i temi richiamati da Antonella Russo figura anche la legge speciale da oltre 700mila euro proposta nelle scorse settimane. Il riferimento viene inserito nel comunicato tra gli elementi qualificanti della sua proposta politica. Il tema della legge speciale per Messina si affianca così alla critica agli avversari e alla contrarietà al Ponte, componendo il quadro dei principali messaggi con cui la candidata del centrosinistra si è presentata alla città. In una campagna elettorale segnata da forti contrapposizioni, la proposta viene indicata come uno dei passaggi programmatici su cui Russo ha voluto richiamare l’attenzione degli elettori prima del voto.