Circoscrizioni a Reggio Calabria, guida al voto: il Comune mette a disposizione una MAPPA interattiva

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Comune di Reggio Calabria avvia una campagna informativa rivolta ai cittadini per facilitare il corretto esercizio del voto. Gli elettori reggini, infatti, dovranno esprimere il loro voto non solo per il sindaco e il Consiglio comunale, ma anche per il presidente e i Consigli delle 5 Circoscrizioni recentemente istituite. Per supportare i cittadini in questa tornata elettorale, l’Amministrazione comunale ha reso disponibili sul proprio sito web istituzionale un prospetto grafico e una mappa interattiva. Grazie a questa, ogni elettore potrà facilmente verificare la suddivisione del territorio cittadino nelle nuove 5 Circoscrizioni e individuare la propria sezione elettorale di riferimento.

Inoltre, il materiale informativo sarà distribuito anche in formato cartaceo presso gli uffici comunali, per garantire una fruizione capillare delle informazioni. La campagna informativa comprende anche dettagli sui sistemi elettorali in vigore per le elezioni del sindaco, del Consiglio comunale e per la scelta dei presidenti e dei Consigli circoscrizionali.

Le informazioni saranno facilmente accessibili anche tramite le pagine ufficiali della Città di Reggio Calabria, nonché attraverso manifesti affissi in città e nelle sedi comunali. Ogni manifesto riporterà un QR-code che rimanderà direttamente alla sezione del sito istituzionale dedicata. Tutte le informazioni sono consultabili nella sezione “Guida al voto – Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026” sul sito web dell’ente.