Chi è Federico Basile: biografia e carriera del Sindaco di Messina

Federico Basile ha vinto le elezioni comunali a Messina al primo turno e diventa sindaco della città dello Stretto. Il risultato consegna alla città una conferma politica netta, con l’esponente di Sud chiama Nord che, secondo il quadro delineato dal comunicato, ha stravinto la competizione elettorale dopo l’esperienza amministrativa già maturata dal 2022 a febbraio 2026. Il politico messinese, fedelissimo di Cateno De Luca, ha superato gli altri candidati in campo: Marcello Scurria per il centrodestra, Antonella Russo per il centrosinistra, Gaetano Sciacca di “Rinascita Messina” e Lillo Valvieri, noto parrucchiere della città. La vittoria al primo turno rappresenta il dato politicamente più rilevante della consultazione, perché evita il passaggio dal ballottaggio e rafforza il peso elettorale dell’area politica che sostiene Basile.

La biografia di Federico Basile, sindaco di Messina

Federico Basile ha 48 anni ed è laureato in Economia e Commercio. Ha conseguito la laurea nel 2001 con una tesi in Organizzazione Aziendale. Commercialista e dipendente con la qualifica di funzionario all’Università degli Studi di Messina, ha costruito il proprio percorso professionale tra attività tecnica, incarichi amministrativi e ruoli istituzionali. La sua biografia è uno degli aspetti più rilevanti per comprendere il profilo del nuovo sindaco di Messina. Prima dell’affermazione politica, Basile ha infatti maturato una lunga esperienza negli enti locali e nella gestione amministrativa, con incarichi che lo hanno portato a conoscere da vicino il funzionamento della macchina pubblica. Questo retroterra tecnico e professionale ha contribuito a definirne l’immagine pubblica, rafforzando la percezione di un amministratore con competenze specifiche nei settori della contabilità, della gestione organizzativa e dell’amministrazione pubblica.

Dagli incarichi di revisore al Comune di Messina alla presidenza del Collegio dei Revisori

Nel corso della sua carriera, Federico Basile è stato Revisore dei Conti al Comune di Messina e successivamente Presidente del Collegio dei Revisori. Si tratta di incarichi significativi, soprattutto in una città nella quale i temi della gestione finanziaria e dell’organizzazione amministrativa hanno avuto un ruolo centrale nel dibattito pubblico. Dal 2006, Basile ha svolto l’attività di revisore dei conti. È stato anche esperto dei Comuni di Itala e Montalbano Elicona, consolidando ulteriormente il proprio profilo tecnico nel settore degli enti locali. La sua esperienza non si è limitata al Comune di Messina. Basile è stato anche Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Messina, un incarico che arricchisce il suo curriculum professionale e conferma la continuità del suo impegno in ruoli di controllo e verifica contabile.

Il ruolo nel “Salva Messina” e l’ingresso nella macchina amministrativa comunale

Un passaggio importante nella carriera amministrativa di Federico Basile risale al febbraio del 2019, quando l’allora sindaco Cateno De Luca gli conferì l’incarico da esperto per dare supporto normativo e gestionale nell’ambito del “Salva Messina”. Questo incarico segna una tappa rilevante nel percorso che avrebbe poi portato Basile a ricoprire ruoli sempre più centrali nell’amministrazione comunale. Il suo contributo, in quella fase, si colloca nell’ambito del supporto tecnico e gestionale a un passaggio considerato cruciale per l’ente. Nel 2020, Basile è stato nominato Presidente del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana. Nello stesso anno, verso la fine di ottobre, lo stesso De Luca lo nominò direttore generale del Comune di Messina. Anche questo incarico conferma il rapporto di fiducia istituzionale costruito con l’area amministrativa guidata da De Luca.

L’esperienza nella Città Metropolitana e al Comune di Messina

La nomina a Presidente del Nucleo di Valutazione della Città Metropolitana nel 2020 rappresenta un ulteriore tassello nella carriera di Federico Basile. Si tratta di un ruolo legato alla valutazione delle performance e al funzionamento dell’ente, con responsabilità rilevanti sul piano organizzativo. Successivamente, la nomina a direttore generale del Comune di Messina ha rafforzato la sua presenza nella struttura amministrativa cittadina. Da quel momento, Basile ha assunto una funzione di primo piano nella gestione dell’ente, maturando un’esperienza diretta all’interno della macchina comunale. Questo percorso aiuta a spiegare la sua successiva affermazione politica. La candidatura e la vittoria alle elezioni comunali di Messina si innestano infatti su una conoscenza già approfondita delle dinamiche amministrative e degli strumenti di governo locale.

Il curriculum professionale tra enti locali, consulenze e incarichi amministrativi

Il curriculum di Federico Basile comprende numerosi incarichi nella qualità di Commissario Liquidatore di società e di consulente nella gestione organizzativa e amministrativa. La sua esperienza professionale si è quindi sviluppata lungo più direttrici, tutte collegate alla gestione di enti, organismi e strutture amministrative. Dal 2015 al 2017 è stato componente della Commissione di studio Enti Locali dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina. Anche questo incarico conferma la specializzazione di Basile nel settore degli enti territoriali e della pubblica amministrazione. Nel suo percorso di istruzione e formazione, Basile ha inoltre partecipato nella veste di relatore a corsi di formazione, Master e giornate formative. Un’attività che evidenzia anche il versante divulgativo e formativo del suo profilo professionale.