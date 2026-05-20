Catanzaro, Iemmello scoppia in lacrime: la gioia del capitano dopo il raggiungimento della finale playoff

Ha pianto, di nuovo. Lo aveva fatto quattro anni fa, dopo il mancato salto in Serie B. Lo ha fatto questa sera, quando, per la prima volta, è a un passo dalla Serie A. Il Catanzaro è in finale playoff per la Serie A e il suo capitano, Pietro Iemmello, è scoppiato in lacrime in panchina, dopo l’abbraccio di mister Aquilani. L’attaccante, match winner dell’andata, grazie alla sua doppietta, ha giocato una gara di sacrificio, oggi, al “Barbera”, uscendo nel finale. Poi, dopo la sofferenza degli ultimi minuti, si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

“È stata una partita di sofferenza e questo mi rende ancora più orgoglioso. Oggi abbiamo fatto un’impresa contro una squadra fortissima, che mi impressiona per qualità e intensità. Sapevamo quanto fosse difficile affrontare questa gara, ma nelle due partite credo che abbiamo meritato il passaggio del turno”, le parole di Aquilani. “Il sogno non è ancora completato. Vogliamo regalare qualcosa di storico al nostro popolo. È come scalare una montagna: manca ancora un ultimo pezzo. Sentiamo la responsabilità verso un popolo che vive di calcio. Non abbiamo nulla da perdere: siamo cresciuti tantissimo durante la stagione e ci siamo costruiti questa opportunità. Per riuscirci dobbiamo continuare a giocare meglio degli avversari”.

Di seguito il video del pianto di Iemmello.