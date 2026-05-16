Cannizzaro e il retroscena sulla moglie del Ministro che viaggia col marito solo se viene a Reggio Calabria

“Abbiamo qui, per l’ennesima volta, uno dei Ministri più bravi e autorevoli del Governo Meloni, Paolo Zangrillo. E’ notorio al mondo il rapporto che mi lega a lui, in tutti questi anni è stato un grande punto di riferimento anche per l’azione governativa della nostra Calabria. La Calabria e Reggio ti sono amiche”. Così Francesco Cannizzaro ha introdotto il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, presente a Reggio Calabria per il punto stampa alla segreteria del candidato Sindaco e non solo.

“30 anni fa qua esisteva la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. Non si è mai capito perché a un certo punto quell’istituto è stato cancellato e per circa 20 anni non c’era più. Da due anni è tornata la SNA e questo grazie al Ministro Zangrillo. Qualora dovessi diventare Sindaco, vorrei arricchire sempre di più la macchina amministrativa e sfruttare questo strumento. L’obiettivo è un protocollo d’intesa immediato con la SNA, dando la possibilità ai nostri funzionari di potersi aggiornare” ha aggiunto Cannizzaro.

L’Onorevole e candidato, tra l’altro, ha svelato un retroscena “familiare” e che va oltre il rapporto politico tra i due: “il Ministro Zangrillo viene qui spesso, anche da turista. Io devo ringraziare sua moglie Luisa, che ha fatto subito i biglietti con lui per venire qua. Lei non segue mai il marito per gli impegni istituzionali, ma quando sa che deve venire in Calabria e a Reggio, lo segue. So che anche la prossima estate il Ministro sceglierà la nostra città per le vacanze, sarà così” ha concluso.