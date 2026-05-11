Cannizzaro a Ripepi: “i sinistroidi comunisti lo hanno massacrato, ma è una brava persona”. E fa una dedica a Minicuci

Francesco Cannizzaro è tra gli ospiti dell’evento di Alternativa Popolare alla Sala Monteleone del Consiglio Regionale di Reggio Calabria. Il candidato ha deciso di cambiare la scaletta, intervenendo per secondo e non per ultimo, “perché è giusto che concluda Massimo Ripepi. Lo ringrazio, anche per le battaglie di solitudine che ha fatto all’opposizione, di solitudine perché molto spesso è stato da solo, anche rispetto a una timida opposizione degli altri consiglieri, pure del mio partito” ha affermato.

“Ripepi – ha continuato l’Onorevole – è uno dei migliori collaboratori di cui mi possa avvalere. Questi sinistroidi, questi comunisti nel sangue, lo hanno massacrato quando ha ricevuto l’avviso di garanzia poi finito nel nulla. E questo per la sua grande generosità, quella che utilizza anche per la sua comunità. Massimo Ripepi è una persona per bene”.Infine, Cannizzaro ha riservato “un saluto a Nino Minicuci, ti prometto che se vincerò la vittoria sarà dedicata anche a te, dopo 5 anni” ha detto al Consigliere e già candidato, presente in platea.