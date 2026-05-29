Bruno Vespa a Porta a Porta: “nulla contro Messina, non abbiamo parlato di tutte le città ma delle più rappresentative come Venezia e Reggio Calabria”

Bruno Vespa torna sul caso della mancata citazione di Sud chiama Nord e della vittoria di Federico Basile a Messina durante la trasmissione elettorale di Porta a Porta, in onda su Rai 1. Il conduttore ha affrontato la questione nel corso della trasmissione, dopo le polemiche nate per l’assenza del riferimento al risultato elettorale ottenuto dal sindaco di Messina. Il noto giornalista è stato chiaro respingendo l’idea di una vera e propria omissione, spiegando che “nella precedente puntata erano state citate soltanto vicende ritenute particolarmente rappresentative dal punto di vista della politica generale come Venezia o Reggio Calabria”.

Vespa spiega la non citazione del risultato di Sud chiama Nord a Messina

Bruno Vespa ha dichiarato: “c’è stata una lamentela da parte di Nord Chiama Sud. Nord chiama Sud, perché nella trasmissione elettorale non abbiamo citato la vittoria di Federico Basile a Messina con il 58,4% con il movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca. In realtà non c’è stata un’omissione in quanto, per esempio, non abbiamo parlato di Crotone”. Vespa ha aggiunto: “abbiamo soltanto citato delle cose che fossero particolarmente rappresentative dal punto di vista, diciamo, della politica generale, ma sicuramente Federico Basile ha ottenuto un un eccellente risultato”.

Porta a Porta, Rai 1 e il peso politico del voto a Messina

Per Cateno De Luca e per il suo movimento, il risultato ottenuto a Messina costituisce un elemento centrale di legittimazione politica. Per la trasmissione di Rai 1, invece, il caso è stato affrontato come una questione legata ai criteri giornalistici di selezione delle notizie elettorali puntando, ad esempio, su Reggio Calabria e Venezia. Altro terreno di polemica? Il fatto che Vespa storpia il nome di Sud chiama Nord in due occasioni. Il “caso” è rientrato? Vedremo.