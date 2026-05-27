Bianco, la fine di un incubo: dopo un anno di silenzio, il BancoPosta torna attivo

L’annuncio è ufficiale, ed è arrivato direttamente dal Sindaco di Bianco, Giovanni Versace, tramite i canali social, subito dopo aver ricevuto la tanto attesa comunicazione dai vertici di Poste Italiane. A partire dal 10 aprile 2026, lo sportello BancoPosta riprenderà finalmente le sue funzioni. Per un anno intero, i cittadini di Bianco sono stati costretti a vivere una vera e propria odissea, intraprendendo lunghi viaggi tra i comuni della fascia ionica per poter compiere uno tra i gesti quotidiani più semplici: prelevare il proprio denaro. Una comunità intera era stata privata di un servizio essenziale, lasciata a fare i conti con i disagi di una burocrazia immobile.

Per dodici lunghi mesi, la voce del popolo e delle istituzioni è rimasta inascoltata. Non sono bastati i fiumi di parole sui social, gli articoli della stampa e gli accorati appelli che il sindaco aveva indirizzato agli enti competenti: il silenzio sembrava invalicabile. Tutto era iniziato circa un anno fa, quando lo sportello era stato danneggiato da un vile atto vandalico. Da quel momento, il BancoPosta era stato smontato per essere riparato, scomparendo nel nulla e lasciando dietro di sé solo incertezza e frustrazione.

Infatti, ogni protesta popolare, ogni sollecito dell’Amministrazione comunale sembrava infrangersi contro un muro di gomma. Ma, finalmente oggi, la speranza sembra essersi trasformata in certezza. Dal prossimo 10 aprile, le odissee lungo le strade della costa ionica saranno solo un brutto ricordo: Bianco si riprende i propri diritti e la propria libertà.