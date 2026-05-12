Attacco a Giannetta sulla sua lista ricusata, “Insieme si può” replica: “da Falcomatà l’ennesima dimostrazione di una politica fatta di denigrazione e offesa”

“Le parole pronunciate in Consiglio regionale dall’ex sindaco Falcomatà nei confronti dell’On. Giannetta non sono una semplice battuta infelice, ma l’ennesima dimostrazione di un modo di fare politica fondato sulla denigrazione personale anziché sul confronto serio dei contenuti. Dietro quell’attacco non c’è solo un’offesa rivolta all’On. Giannetta, ma una mortificazione nei confronti di 32 persone che, con impegno, coraggio e senso delle istituzioni, hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità per costruire un percorso politico democratico e rappresentativo”. E’ quanto rivela in una nota “Insieme si può”, lista a supporto di Francesco Cannizzaro alle elezioni comunali, rispetto alle parole di Giuseppe Falcomatà sulla lista ricusata “Ogni giorno Reggio Calabria”.

“Persone che hanno investito tempo, energie e credibilità personale, affrontando sacrifici e difficoltà, nella convinzione che la partecipazione politica sia un valore e non un terreno per sarcasmi di basso profilo. Fa sorridere — amaramente — che certe lezioni arrivino proprio da chi la credibilità politica necessaria a costruire un’alternativa non è riuscito nemmeno a dimostrarla nei fatti. Chi oggi si rifugia nelle battute per colpire gli altri, forse dovrebbe interrogarsi sulle proprie incapacità politiche, piuttosto che tentare di screditare chi, al contrario, ha avuto il coraggio di mettersi in gioco”.

“La differenza è semplice: c’è chi lavora per garantire democrazia, partecipazione e rappresentanza, e chi invece preferisce il sarcasmo, l’attacco personale e le polemiche sterili. All’On. Giannetta va il nostro pieno sostegno, così come a tutte quelle persone che continuano a credere che la politica debba essere servizio, rispetto e confronto, non teatro di frustrazioni personali” si chiude la nota firmata dal rappresentante della lista, Bruno Occhiuto.