Antidroga a Reggio Calabria, Ferro: “colpito un sistema criminale articolato e pervasivo”

“Rivolgo le mie congratulazioni agli investigatori alla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, guidata dal Questore Paolo Sirna, per l’importante operazione antidroga portata a termine questa mattina, che con l’esecuzione di 32 misure cautelari ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale dedita al traffico e al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti in diverse province della Calabria e in Sicilia. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia diretta dal Procuratore Giuseppe Borrelli, ha consentito anche di individuare e smantellare una struttura dedita allo spaccio al dettaglio nel territorio reggino, attiva 24 ore su 24 e organizzata persino attraverso sistemi di videosorveglianza per eludere i controlli delle Forze dell’ordine. Il sequestro di circa 40 chili di droga, l’accertamento di reati in materia di armi e la documentazione di episodi estorsivi attuati con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno” restituiscono il quadro di un sistema criminale articolato e pervasivo. Questa operazione conferma la straordinaria qualità del lavoro investigativo svolto dalla Polizia di Stato e l’efficacia della sinergia con l’Autorità giudiziaria nel contrasto alla criminalità organizzata e alle attività illecite che minano la sicurezza delle comunità”. E’ quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fdi).