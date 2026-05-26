Maxi Blitz a Reggio Calabria: 30 arresti, anche bimbi sotto i 14 anni usati per lo spaccio | DETTAGLI

Nell’ambito dell’imponente operazione condotta dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria, coordinata dalla Procura della Repubblica, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 30 soggetti accusati, a vario titolo, di reati legati al traffico di stupefacenti, armi, estorsione, furto e danneggiamento. L’inchiesta ha colpito una piazza di spaccio cittadina, ritenuta attiva 24 ore su 24 e capace di servire fino a 300 clienti al giorno.

Intervistato ai microfoni dei giornalisti, il Procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli ha affermato: “in realtà abbiamo eseguito due ordinanze cautelari, una avente ad oggetto specificamente la piazza di spaccio e una relativa ai fornitori della piazza. In realtà la cosa significativa è notare come una parte della città fosse stata di fatto dedicata quasi esclusivamente a questa attività con pregiudizio anche dei cittadini perbene che si trovavano a vivere in quella zona e che venivano limitati nelle loro possibilità di spostamento, oltre ad essere impediti a formulare qualunque tipo di protesta o opposizione. Ci sono delle parti del territorio cittadino che vanno evidentemente bonificate anche dal punto di vista della regolarità degli insediamenti abitativi, francamente vanno ricostruite delle condizioni di legalità anche per dare a ciascuno la possibilità di esercitare i propri diritti e in questo senso intendiamo anche impegnarci al di la dell’operazione di oggi. Via marconi, gli stupefacenti avevano origine calabresi, si trattava di una vera e propria piazza di spaccio dislocata addirittura all’interno di locale munito di appostamenti di sicurezza con videocamere e questo in qualche modo ha fornito un contributo alle attività investigative perchè gli ordini di polizia giudiziaria sono riusciti ad acquisire le registrazioni dell’apparato di sicurezza e questo ha consentito una più agevole dimostrazione del reato che noi riteniamo essere stato commesso, si tratta di vicende che sono poi sottoposte al vaglio del Tribunale del Riesame e alle individuazioni di quelli che noi riteniamo essere i soggetti responsabili dei reati”.

“C’è una parte di soggetti che sono conosciuti e che hanno precedenti per reati di questo genere, la cosa grave è che sono state contestate una serie di aggravanti del delitto di cui di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti che fanno riferimenti all’utilizzo di minori nelle attività di spaccio, addirittura minori infraquattordicenni, all’utilizzo di armi. E’ inconcepibile il fatto che determinate aeree del territorio urbano di cui una parte è stata anche bonificata dal punto di vista delle manifestazioni esteriori della criminalità, siano ancora delle enclave di persone che viceversa finiscono poi per condizionare le persone perbene e che sono dedite al normale svolgimenti di attività lavorative, alla vita quotidiana che dicono e che vengono pregiudicate da questo controllo che viene esercitato in queste aree del territorio cittadino”.

“Abbiamo registrato delle proteste da parte di alcuni cittadini. In quella che è stata individuata come la centrale dello spazio, dalle riprese acquisite, si verificava una vera e propria calca di clienti che evidentemente dava fastidio e in relazione alla quale c’è stato qualcuno che ha tentato di contestare ma è stato tacitato malamente attraverso minacce, forme di intimidazioni, attraverso i soliti metodi che non sono concepibili in una città moderna, civile e in un’epoca in cui vanno affermati principi di convivenza. Noi abbiamo ravvisato quella che era una ressa di clienti in attesa di rifornirsi e quindi è chiaro che si trattava di un posto notorio come centrale di spaccio di stupefacenti. Vanno ripristinate delle condizioni di legalità, è necessario ripartire da zero attraverso un’opera di risanamento urbano, attraverso un’opera di ridefinizione delle condizioni di legalità nella utilizzazione di una serie di alloggi che sono stati occupati abusivamente e che formano spesso un mercato e che non si riescono a liberare”.