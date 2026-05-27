Alec Ross, il consigliere di Obama, arriverà a Reggio Calabria: il motivo della visita a Palazzo San Giorgio

Alec Ross presenta “The Italian Dream”: innovazione, territori e sviluppo sostenibile al centro del nuovo libro. Il volume, di imminente pubblicazione per Feltrinelli, sarà presentato in un dialogo con Francesco Cicione, presidente fondatore di Entopan. Modera Demetrio Naccari Carlizzi

Locandina The Italian Dream

Il 4 giugno 2026, presso la Sala Consiliare “Piero Battaglia” di Palazzo San Giorgio, è in programma la presentazione del nuovo libro di Alec Ross,The Italian Dream”, di imminente pubblicazione per Feltrinelli. Ross, già Senior Advisor per l’Innovazione del Segretario di Stato Hillary Clinton e consigliere del Presidente Barack Obama sulle politiche tecnologiche, è oggi tra le voci più autorevoli a livello internazionale sul rapporto tra innovazione, territori e sviluppo sostenibile. A dialogare con l’autore sarà Francesco Cicione, presidente fondatore di Entopan. La conversazione sarà moderata da Demetrio Naccari Carlizzi.

Locandina The Italian Dream

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