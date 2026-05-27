Alec Ross, il consigliere di Obama, arriverà a Reggio Calabria: il motivo della visita a Palazzo San Giorgio

Il 4 giugno 2026, presso la Sala Consiliare “Piero Battaglia” di Palazzo San Giorgio, è in programma la presentazione del nuovo libro di Alec Ross, “The Italian Dream”, di imminente pubblicazione per Feltrinelli. Ross, già Senior Advisor per l’Innovazione del Segretario di Stato Hillary Clinton e consigliere del Presidente Barack Obama sulle politiche tecnologiche, è oggi tra le voci più autorevoli a livello internazionale sul rapporto tra innovazione, territori e sviluppo sostenibile. A dialogare con l’autore sarà Francesco Cicione, presidente fondatore di Entopan. La conversazione sarà moderata da Demetrio Naccari Carlizzi.