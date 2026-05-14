Aeroporto Reggio Calabria, da “volano frottole” a “Ryanair cancellerà i voli”: dilagano le bufale, mentre dopo Parma arriva il diretto giornaliero per Bergamo!

Il cielo sopra Reggio Calabria non è mai stato così azzurro e, soprattutto, così trafficato. In un clima di euforia collettiva che sta contagiando l’intera area metropolitana, è arrivato l’annuncio che tutti i reggini aspettavano con trepidazione: Ryanair potenzierà ulteriormente la sua presenza sullo scalo dello Stretto. A partire dal prossimo 25 ottobre, in concomitanza con l’avvio della stagione invernale, l’aeroporto Tito Minniti sarà collegato quotidianamente con lo scalo di Bergamo Orio al Serio attraverso un volo diretto giornaliero. Questa notizia non rappresenta soltanto un incremento dell’offerta commerciale, ma costituisce il sigillo definitivo su una strategia di rilancio che ha trasformato un’infrastruttura moribonda nel principale motore di sviluppo turistico ed economico dell’intera regione Calabria.

Un nuovo ponte quotidiano con il cuore dell’Europa a partire dal prossimo 25 ottobre

L’inserimento della rotta Reggio Calabria-Bergamo nella programmazione invernale di Ryanair testimonia la fiducia incrollabile che il colosso irlandese ripone nel potenziale del nostro territorio. Mentre altrove si discute di tagli e ridimensionamenti, lo scalo reggino continua ad aggiungere tasselli fondamentali al proprio mosaico di collegamenti. Il nuovo volo giornaliero si affiancherà alle rotte già esistenti, garantendo una continuità territoriale e commerciale senza precedenti con uno degli hub più importanti d’Europa. Questa operazione permetterà a migliaia di studenti, lavoratori e turisti di muoversi con facilità estrema, abbattendo finalmente quel muro di isolamento che per decenni ha soffocato le ambizioni della città di Reggio Calabria.

Dalle ceneri al record storico: il miracolo del milione di passeggeri e la fine dell’abbandono

Per comprendere la portata epocale di quello che sta accadendo oggi, è necessario volgere lo sguardo a soli tre anni fa, quando l’aeroporto dello Stretto versava in uno stato di totale abbandono. Quello che oggi è un brulicare di viaggiatori, allora era un deserto di cemento che registrava meno di duecentomila passeggeri annui, un numero così esiguo da far temere la chiusura definitiva dello scalo. Persino i residenti delle zone limitrofe avevano smesso di considerare il Tito Minniti come un’opzione valida per i propri spostamenti. La svolta è arrivata con l’approdo di Ryanair nel 2024, una mossa visionaria che ha portato lo scalo a frantumare ogni record precedente, raggiungendo nel 2025 la quota incredibile di un milione di passeggeri. Accanto al gigante low cost, la presenza costante di ITA Airways con i voli per Roma e Milano completa un’offerta che ha reso Reggio Calabria una destinazione finalmente accessibile e competitiva.

Sabato l’inaugurazione della nuova aerostazione: la firma di Occhiuto e Cannizzaro sulla rinascita

L’entusiasmo per il nuovo volo con Bergamo si intreccia con un altro evento di portata storica che avrà luogo tra pochissime ore. Questo sabato, il Governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto inaugurerà ufficialmente la nuova aerostazione dello scalo reggino. Si tratta del coronamento di un impegno politico e amministrativo senza sosta, portato avanti insieme all’onorevole Francesco Cannizzaro. I due sono stati i veri artefici di questa rivoluzione, capace di trasformare un’idea ambiziosa in una realtà tangibile fatta di vetrate moderne, servizi efficienti e un’immagine di efficienza che la Calabria non aveva mai mostrato prima. La nuova struttura non è solo un edificio, ma il simbolo plastico di una Calabria che ha smesso di piangersi addosso e ha iniziato a correre veloce verso il futuro.

La verità contro le frottole della sinistra: Ryanair aggiunge voli mentre le opposizioni inventano bufale

Nonostante l’evidenza dei fatti e la crescita esponenziale dei numeri, il dibattito politico locale è purtroppo inquinato dalle disperate manovre della sinistra. In piena campagna elettorale, con Francesco Cannizzaro candidato a sindaco del centrodestra, le opposizioni stanno tentando di demolire questa straordinaria operazione di rilancio attraverso una propaganda basata su falsità clamorose. È impossibile dimenticare il commento dell’ex sindaco del PD Giuseppe Falcomatà che, davanti ai primi annunci di Occhiuto e Cannizzaro, liquidò l’arrivo di Ryanair con un sarcastico “volano frottole“. Quella frase è diventata oggi un’icona del fallimento della vecchia politica: Ryanair non solo è arrivata, ma ha stabilito a Reggio due aerei di base, operando otto tratte giornaliere nazionali e internazionali, portando migliaia di nuovi posti di lavoro. Le frottole, dunque, non volavano negli annunci del centrodestra, ma risiedevano nelle speranze di chi tifava per il fallimento della città.

Lo scalo reggino sfida la crisi internazionale e si conferma vivo e vegeto per il futuro

Mentre la propaganda della sinistra tenta ancora oggi di far credere che i voli vengano tagliati (come se ci godessero se le cose andassero male!), la realtà risponde con la forza dei fatti. Dopo l’introduzione del volo per Parma in questa stagione primaverile, già operativo con successo da oltre un mese, l’annuncio odierno della rotta per Bergamo conferma che la crescita è inarrestabile. Tutto questo avviene in un contesto internazionale estremamente complesso, caratterizzato da carenze di carburanti che stanno mettendo a rischio l’operatività di molti scali mondiali. Eppure, l’aeroporto di Reggio Calabria non solo resiste, ma rilancia, dimostrando una salute di ferro e una solidità progettuale invidiabile. La verità è che il Tito Minniti è più vivo che mai, pronto a battere nuovi record e a regalare ai reggini la dignità di un collegamento col mondo che per troppo tempo era stato loro negato.