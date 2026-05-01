Aeroporto di Reggio Calabria, Cannizzaro incontra i lavoratori nella festa del 1° Maggio: “state costruendo il futuro della città” | VIDEO

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, Francesco Cannizzaro, candidato sindaco di Reggio Calabria del centrodestra, ha scelto di recarsi all’Aeroporto dello Stretto, dove sono in corso i lavori di completamento del nuovo scalo. Una visita dal significato politico e simbolico, pensata per incontrare i lavoratori impegnati anche oggi nel restyling dell’aeroporto e per rivolgere loro un ringraziamento diretto. L’iniziativa assume particolare rilievo perché si svolge nel giorno del Primo Maggio, tradizionalmente dedicato al lavoro e ai lavoratori. Cannizzaro ha voluto essere presente in un contesto operativo, davanti a chi continua a lavorare anche durante la ricorrenza, per evidenziare il legame tra lavoro, infrastrutture e sviluppo urbano.

Cannizzaro ringrazia i lavoratori

Il cuore dell’intervento di Cannizzaro è il ringraziamento rivolto ai lavoratori impegnati nei lavori del nuovo scalo. Il candidato sindaco del centrodestra ha parlato direttamente a chi opera nel cantiere, sottolineando l’importanza del lavoro che viene svolto ogni giorno per completare i lavori all’Aeroporto dello Stretto.“Sono venuto a dirvi grazie per il lavoro che state facendo. Vorrei che abbiate la consapevolezza che voi non state costruendo solo un aeroporto ma il futuro di Reggio Calabria. E’ doveroso essere qui nella Festa dei Lavoratori del 1° Maggio”, ha evidenziato Cannizzaro.

L’importanza dell’Aeroporto e del Ponte sullo Stretto

Nel contesto della campagna elettorale, il tema delle infrastrutture assume un peso decisivo. Reggio Calabria guarda da tempo al proprio aeroporto, ma anche al Ponte sullo Stretto, come ad qualcosa di essenziale per i collegamenti, per l’attrattività del territorio e per la capacità di sostenere turismo, imprese e mobilità dei cittadini. La presenza del candidato sindaco nel cantiere segnala la volontà di mettere questo tema al centro del dibattito pubblico.