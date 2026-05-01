Aeroporti, i DATI UFFICIALI: grande boom per Palermo, Reggio Calabria tiene sui valori record di un anno fa. Molto bene anche Trapani e Crotone

Il traffico dei passeggeri aerei in Calabria e Sicilia non risente ancora degli effetti della crisi energetica: nessun taglio, nessun calo, nessuna conseguenza nonostante gli allarmismi delle ultime settimane. Sono online, infatti, i dati di Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, che ha fornito i numeri dei passeggeri transitati nei 41 Aeroporti d’Italia nel mese di Marzo 2026 e il contestuale aggiornamento sul parziale annuo del primo trimestre. I dati sono positivi per tutti, con un grande boom di Palermo (oltre +12% mensile!) e degli scali minori (Trapani, Crotone e Comiso).

Rimane stazionario l’Aeroporto di Reggio Calabria, che sta vivendo il momento migliore della propria storia. Dopo aver sfiorato il milione di passeggeri nel 2025 quasi doppiando il record storico di 600 mila passeggeri raggiunto venti anni fa, adesso viaggia già sui 200 mila passeggeri nel trimestre, con una flessione così lieve che consente di parlare di una conferma dei numeri record di un anno fa. Con questo trend, il 2026 sarà il secondo anno con il più alto numero di passeggeri per il Tito Minniti, poco sotto il 2025. E tra pochi giorni apre la nuova aerostazione…

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a marzo 2026

Catania 883.726 ( +1 ,1% )

Palermo 675.082 ( +12,1% )

( ) Lamezia Terme 210.017 ( +4,6% )

( ) Reggio Calabria 76.713 ( -3,3% )

( ) Trapani 65.297 ( +40,9% )

( ) Crotone 25.304 ( +36,1% )

( ) Comiso 19.745 ( +284,7% )

( ) Lampedusa 8.586 ( -9,2% )

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel primo trimestre del 2026 (gennaio-marzo)