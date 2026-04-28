Il nuovo Aeroporto di Reggio Calabria è quasi pronto! Occhiuto fa un “viaggio” nel cantiere e si sbilancia sulla data | VIDEO

Il nuovo Aeroporto di Reggio Calabria sta per aprire le sue porte e il colpo d’occhio da fuori è già mozzafiato. La struttura, moderna e all’avanguardia, si prepara a diventare un punto di riferimento fondamentale per la città dello Stretto e per la Sicilia Orientale. Ma non è solo la bellezza della facciata ad impressionare: sarà ancor più straordinario per chi avrà la fortuna di viverlo dall’interno, osservando in tempo reale l’arrivo e la partenza degli aerei, il via e il ritorno di una nuova era per il trasporto aereo nella regione.

Una prima anteprima del nuovo aeroporto è arrivata attraverso il “viaggio” del Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha avuto l’opportunità di visitare il cantiere dell’Aerostazione. In un video di alcuni minuti pubblicato sui suoi social, Occhiuto ha mostrato in diretta la struttura in via di completamento, rivelando dettagli che fino a quel momento erano stati nascosti agli occhi del pubblico. “In diretta dal nuovo aeroporto di Reggio Calabria. Tra una decina di giorni sarà tutto pronto”, ha scritto il Presidente della Regione, dando un’anticipazione sulla data che segnerà l’inaugurazione della struttura.

Nel video, il Governatore è stato accompagnato all’interno del cantiere da uno degli operai che sta contribuendo alla realizzazione di questa straordinaria opera. Tra le aree visitate, Occhiuto ha avuto modo di osservare il nuovo bar, l’area duty free, i quattro gate e la zona museale che esporrà piante di bergamotto, simbolo di un territorio ricco di storia e tradizioni. “Qui ci lavorano un centinaio di persone, anche fino a notte fonda”, ha rivelato l’operaio, testimoniando l’enorme impegno di tutta la squadra che sta lavorando senza sosta per completare la struttura. È proprio grazie a questa dedizione che il progetto sta prendendo forma così rapidamente. “L’1 maggio festeggeremo qui con tutti gli operai”, ha aggiunto l’operaio, segno che il lavoro non si ferma neanche durante le festività.

L’importanza dell’Aeroporto per la città e non solo

L’apertura del nuovo aeroporto non è solo un’importante realizzazione infrastrutturale per Reggio Calabria, ma rappresenta anche un’opportunità fondamentale per rilanciare l’intera area. Dopo i 25 milioni di euro dell’emendamento Cannizzaro, l’attuale candidato a Sindaco che ha dato l’input all’avvio dei lavori grazie a questi fondi, due anni fa Occhiuto ha trovato l’accordo con Ryanair per rilanciare lo scalo, portare tantissimi nuovi voli anche internazionali, fare del “Tito Minniti” una base dei mezzi ed eliminare l’addizionale regionale che rappresentava un ostacolo dal punto di vista economico.

Con l’apertura del nuovo aeroporto, Reggio Calabria non solo si prepara a diventare un hub di trasporto internazionale, ma anche un motore di sviluppo economico e turistico. I lavori, che si sono susseguiti a un ritmo incessante grazie alla determinazione di tutti gli attori coinvolti, sono giunti ormai a un punto cruciale. L’inaugurazione, che sarà presto ufficializzata, non segnerà solo la fine di un lungo processo, ma l’inizio di una nuova fase per la città e per l’area dello Stretto. Un giorno che sarà ricordato come un momento di grande orgoglio per il territorio.

Ora, non resta che attendere la data ufficiale dell’inaugurazione, che segnerà l’inizio di un futuro brillante per il nuovo Aeroporto di Reggio Calabria. Un traguardo che rappresenta non solo una realizzazione infrastrutturale, ma anche una testimonianza del lavoro, della visione e dell’impegno del Governatore Roberto Occhiuto e dell’onorevole Cannizzaro, che hanno reso possibile questa grande opera. Presto, l’aeroporto di Reggio Calabria aprirà le sue porte al mondo, offrendo nuove opportunità per il futuro della città e della regione.