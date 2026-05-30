Aeroporti Calabria e Sicilia, i DATI UFFICIALI di aprile: Reggio Calabria boom incredibile, +6% sui record del 2025!!! Numeri senza precedenti, mentre Catania scende da 4° a 7° in Italia

Contro gli scettici, contro i partigiani, contro le bufale e le fake news dilaganti. L’Aeroporto di Reggio Calabria continua a crescere, lo confermano i dati ufficiali del traffico passeggeri aggiornati ad aprile 2026 e pubblicati oggi da Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese. Ed è un fatto straordinario perchè stavolta non stanno crescendo rispetto agli anni in cui l’Aeroporto stava chiudendo, ma stanno crescendo rispetto all’incredibile 2025 da record quando lo scalo ha raggiunto il milione di passeggeri! Un trend eccezionale, che quindi quest’anno potrebbe essere battuto! Altro che “voli cancellati“: erano solo bufale e fake news!

Sappiamo già che il trend di crescita è proseguito a maggio e incrementerà ancora a giugno, con il lancio proprio da lunedì del nuovo volo diretto con Parma. Eccezionale il grafico on i dati storici, che testimonia quanto sia straordinario il boom del 2025 e quanto questo 2026 sia indirizzato quantomeno verso una conferma di quei dati, se non verso un ulteriore record. In soli 4 mesi, intanto, Reggio Calabria ha già raggiunto il numero totale di passeggeri del 2023, appena tre anni fa, quando lo scalo era sull’orlo della chiusura!

Molto interessanti anche i dati degli altri aeroporti siciliani e calabresi: sono tutti in attivo, con il segno + davanti. In Calabria cresce moltissimo Lamezia, confermando che non c’è alcun dualismo con Reggio: bacini d’utenza diversi, target diversi, una Regione vasta e turistica che può benissimo avere due grandi aeroporti in funzione, con Reggio che intercetta molti utenti siciliani e messinesi che in ogni caso neanche prenderebbero mai in considerazione Lamezia. E tiene Crotone, in ulteriore aumento per l’utenza locale. In Sicilia crescono tutti, con percentuali importanti Palermo e Trapani (ma anche Comiso, su volumi però molto più bassi). Catania rimane di gran lunga il migliore in assoluto.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi ad aprile 2026

Catania 1.118.118 ( +1 ,6% )

Palermo 865.293 ( +5,9% )

( ) Lamezia Terme 264.621 ( +14,1% )

( ) Trapani 123.638 ( +18,5% )

( ) Reggio Calabria 89.144 ( +6,0% )

( ) Crotone 33.105 ( +2,4% )

( ) Comiso 26.879 ( +208,8% )

( ) Lampedusa 14.168 ( +14,1% )

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel primo quadrimestre del 2026 (gennaio-aprile)

Catania 3.373.790 ( -0 ,3% )

Palermo 2.537.566 ( +6,7% )

( ) Lamezia Terme 823.492 ( +6,9% )

( ) Trapani 289.119 ( +32,1% )

( ) Reggio Calabria 286.482 ( -3,3% )

( ) Crotone 101.569 ( +21,1% )

( ) Comiso 80.965 ( +201,3% )

( ) Lampedusa 37.432 ( +1,5% )

Molto interessante il dato a livello nazionale: a fronte di un lieve calo di Malpensa, crescono gli altri due scali milanesi di Bergamo Orio al Serio e soprattutto Linate. Catania, che ha chiuso il 2024 e 2025 come quinto aeroporto d’Italia vicinissimo al quarto posto di Napoli, adesso viene superato da Linate e Venezia e rischia il sorpasso anche da parte di Bologna. Nel primo quadrimestre dell’anno, lo scalo etneo è diventato il settimo e sfiora l’ottavo posto, mentre Palermo è nono.

La top-25 degli Aeroporti d’Italia con più passeggeri nel primo quadrimestre 2026 (Gennaio-Aprile)