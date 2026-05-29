Aeroporto Reggio Calabria, lunedì parte il nuovo volo diretto con Parma. Franchini: “potenziamento dello scalo reggino continua” | DETTAGLI

Un nuovo tassello si aggiunge alla rete dei collegamenti aerei della Calabria. Lunedì 1° giugno 2026, a partire dalle ore 14:00, presso il nuovo terminal partenze dell’aeroporto di Reggio Calabria, sarà inaugurato ufficialmente il volo Reggio Calabria-Parma, una rotta destinata a rafforzare i rapporti tra il Mezzogiorno e l’Emilia-Romagna e ad ampliare le opportunità di mobilità per cittadini, imprese, studenti, lavoratori e turisti.

La cerimonia inaugurale, promossa da SACAL S.p.A., rappresenta un momento significativo per lo scalo reggino, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nel sistema aeroportuale calabrese. L’apertura del collegamento con Parma si inserisce infatti in un percorso di consolidamento della presenza del Tito Minniti all’interno delle strategie di sviluppo della mobilità regionale, con l’obiettivo di rendere il territorio più accessibile, competitivo e integrato con alcune delle principali aree produttive del Paese.

Aeroporto di Reggio Calabria, cresce la rete dei collegamenti nazionali

L’attivazione del nuovo collegamento Reggio Calabria-Parma arriva in una fase di particolare dinamismo per l’aeroporto dello Stretto, interessato da un rafforzamento progressivo della propria offerta di voli e da una rinnovata attenzione verso le potenzialità del territorio. Il nuovo volo permetterà di ampliare ulteriormente le connessioni tra la Calabria e il Nord Italia, affiancandosi al collegamento già attivo con Bologna e contribuendo a rendere più strutturato l’asse tra la regione calabrese e l’Emilia-Romagna.

La nuova rotta assume un valore che va oltre il semplice aspetto trasportistico. Parma rappresenta infatti un’area di riferimento per economia, università, cultura, agroalimentare e servizi, mentre Reggio Calabria e il suo comprensorio costituiscono una porta d’accesso privilegiata verso l’area dello Stretto, la Costa Viola, l’Aspromonte e l’intero sistema turistico della Calabria meridionale. In questa prospettiva, il volo Reggio Calabria-Parma può diventare uno strumento concreto per favorire scambi, relazioni economiche e flussi turistici in entrambe le direzioni.

Il nuovo terminal partenze ospita la cerimonia inaugurale

La cerimonia si svolgerà nel nuovo terminal partenze dell’aeroporto di Reggio Calabria, recentemente aperto e pensato per accompagnare la crescita dello scalo con servizi più adeguati alle esigenze dei passeggeri e degli operatori. La scelta di inaugurare la rotta proprio all’interno dei nuovi spazi dello scalo sottolinea il legame tra infrastrutture, qualità dell’accoglienza e sviluppo dei collegamenti aerei.

L’appuntamento del 1° giugno sarà anche un’occasione di confronto con la stampa sui risultati raggiunti dall’aeroporto e sulle prospettive future. SACAL intende infatti condividere con i media non soltanto il valore del nuovo collegamento, ma anche il quadro più ampio di crescita dello scalo reggino, che si conferma uno degli snodi centrali per la mobilità dell’area metropolitana di Reggio Calabria e per l’accessibilità dell’intera regione.

Marco Franchini: “un ulteriore passo strategico per rafforzare i collegamenti”

A sottolineare l’importanza della nuova rotta è Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL S.p.A., che evidenzia il ruolo del collegamento nel percorso di potenziamento dell’aeroporto e della mobilità calabrese.

“L’attivazione del nuovo volo Reggio Calabria-Parma rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento dei collegamenti tra la Calabria e l’Emilia-Romagna, che già oggi può contare sul collegamento con Bologna. Si tratta di un potenziamento significativo della rete di mobilità che contribuisce a rendere il nostro territorio sempre più accessibile e competitivo. I risultati registrati sullo scalo ‘Tito Minniti’ nel 2025 confermano la validità del lavoro svolto: l’incremento del 56% dei passeggeri rispetto al 2024 è un segnale chiaro di crescita, fiducia e attrattività dell’aeroporto e dell’intero sistema Calabria”, ha dichiarato Franchini.

Le parole dell’Amministratore Unico di SACAL restituiscono il senso di una strategia che punta a consolidare il ruolo dell’aeroporto Tito Minniti come infrastruttura essenziale per lo sviluppo del territorio. L’aumento dei passeggeri registrato nel 2025 indica una tendenza positiva che, secondo la società di gestione, conferma la fiducia del mercato e la capacità dello scalo di intercettare una domanda di mobilità in crescita.

Passeggeri in aumento al Tito Minniti: il dato del 2025 conferma la crescita

Uno degli elementi più rilevanti richiamati da SACAL è l’incremento del 56% dei passeggeri registrato nel 2025 rispetto al 2024. Si tratta di un dato che rafforza la percezione di un aeroporto in espansione, capace di attrarre nuove rotte e di rispondere a una domanda sempre più consistente da parte dell’utenza.

La crescita dei flussi passeggeri assume un significato particolare in un territorio che per anni ha chiesto maggiore continuità, stabilità e varietà nei collegamenti aerei. L’aumento del traffico non rappresenta soltanto un indicatore numerico, ma anche un segnale di maggiore attrattività per compagnie, operatori turistici e investitori. In questo quadro, il nuovo volo per Parma contribuisce a rafforzare l’immagine dello scalo reggino come infrastruttura in grado di sostenere lo sviluppo economico e sociale dell’area.

Il consolidamento del Tito Minniti può inoltre incidere positivamente sulla competitività della Calabria, riducendo le distanze con aree strategiche del Centro-Nord e favorendo spostamenti più rapidi per chi viaggia per motivi di lavoro, studio, salute, turismo o ricongiungimento familiare. Il collegamento con Parma si inserisce dunque in una visione più ampia, nella quale il trasporto aereo diventa leva di coesione territoriale e di crescita.

Calabria ed Emilia-Romagna più vicine: nuove opportunità per turismo, imprese e mobilità

Il volo diretto Reggio Calabria-Parma rafforza il dialogo tra due territori profondamente diversi ma complementari. Da un lato, la Calabria meridionale, con un patrimonio paesaggistico, culturale e identitario di grande richiamo; dall’altro, l’Emilia-Romagna, regione ad alta densità produttiva, universitaria e infrastrutturale. Il collegamento aereo può favorire nuove occasioni di scambio, agevolando gli spostamenti di residenti, professionisti e visitatori.

Per il turismo, la rotta può rappresentare un’opportunità importante. L’area reggina offre un sistema di attrazioni che comprende il Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace, il lungomare, i borghi della provincia, l’Aspromonte, le località costiere e la vicinanza con la Sicilia. Allo stesso tempo, Parma e il suo territorio possono beneficiare di una connessione diretta con un bacino di passeggeri interessato a viaggi culturali, enogastronomici e professionali.

Anche il mondo delle imprese può trarre vantaggio dal nuovo collegamento. La possibilità di raggiungere più facilmente l’Emilia-Romagna, e in particolare un’area dinamica come quella parmense, può agevolare relazioni commerciali, incontri istituzionali, partecipazione a eventi fieristici e collaborazioni tra operatori economici. In questo senso, la nuova rotta non è soltanto un servizio per i passeggeri, ma uno strumento di connessione tra sistemi territoriali.

SACAL punta sul rafforzamento dello scalo reggino

L’inaugurazione del volo Reggio Calabria-Parma conferma la volontà di SACAL di proseguire nel percorso di valorizzazione dello scalo reggino. La società di gestione aeroportuale guarda al Tito Minniti come a un’infrastruttura strategica, chiamata a svolgere un ruolo sempre più rilevante nella rete aeroportuale calabrese e nel sistema dei collegamenti del Sud Italia.

Il potenziamento delle rotte, la crescita del traffico passeggeri e l’apertura del nuovo terminal partenze sono elementi che concorrono a definire una fase di rilancio. L’obiettivo è rendere l’aeroporto sempre più competitivo, funzionale e attrattivo, migliorando l’esperienza dei viaggiatori e offrendo al territorio nuove occasioni di sviluppo.

La nuova rotta per Parma si aggiunge dunque a un quadro in evoluzione, nel quale l’accessibilità diventa una condizione fondamentale per la crescita economica, turistica e sociale. Per Reggio Calabria, poter contare su una rete più ampia di collegamenti significa rafforzare la propria centralità e migliorare la capacità di dialogare con il resto del Paese.