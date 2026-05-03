ACR Messina-Milazzo, la FOTOGALLERY di StrettoWeb: tutte le immagini dal “Franco Scoglio”

Nell’ultima giornata del campionato do Serie D, l’Acr Messina ha battuto 1-0 il Milazzo con un bel gol di Tourè che supera 2 avversari e trova l’incrocio con una pregevole conclusione. Il Messina evita così la retrocessione diretta, condannando la Sancataldese a raggiungere il Paternò, e dovrà passare dal Playout contro il Ragusa. Si giocherà in gara secca, fuori casa, con l’obbligo di una vittoria (in caso di pari al termine dei supplementari, sarà retrocessione).

A corredo dell’articolo la fotogallery di StrettoWeb, curata da Pier Paolo Papalia, con tutte le immagini direttamente dallo stadio “Franco Scoglio”.