Wizz Air potenzia Palermo: nuovo aereo e sei rotte in partenza

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato l’arrivo di un terzo aereo di base e di sei nuove rotte dallo scalo aeroportuale Falcone e Borsellino di Palermo. Si tratta dei voli verso Barcellona (dal 6 settembre, quattro volte a settimana), Dortmund (dall’8 settembre, tre voli a settimana), Marrakech (dal 7 settembre, tre voli a settimana), Pisa (dal 25 ottobre, dieci voli a settimane), Praga (dal 6 settembre, quattro voli a settimana), Roma Fiumicino (dal 1 agosto con tre voli al giorno).

“Abbiamo deciso di puntare sull’Italia e in particolare su Palermo – spiega Ian Malin, capo dell’ufficio commerciale della compagnia aerea Wizz Air – perché lo scorso anno abbiamo già deciso che l’Italia, insieme all’Est Europa, dovesse essere il nostro mercato di riferimento. Eravamo proiettati anche sul Medio Oriente, ma abbiamo riportato la nostra attenzione sull’Italia”. “Il terzo aereo della base e i sei nuovi collegamenti di Wizz Air da Palermo rappresentano un altro passo concreto nel percorso di sviluppo e di posizionamento internazionale dell’aeroporto di Palermo – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano Falcone Borsellino – Il rafforzamento della rotta su Roma si tradurrà progressivamente in maggiori opportunità per i passeggeri e in una riduzione delle tariffe, a beneficio della mobilità e dell’accessibilità del territorio. In parallelo le nuove destinazioni internazionali rispondono a una strategia precisa di destagionalizzazione dei flussi, in linea con le esigenze del sistema turistico siciliano. L’obiettivo è chiaro: vogliamo contribuire a trasformare Palermo in una destinazione attrattiva per dodici mesi l’anno”.