Webuild inaugura il Senqu Bridge in Lesotho mentre lo Stretto di Messina resta fermo all’età della pietra per i veti dei No

Nel cuore dell’Africa australe, tra le montagne dell’altopiano nord-orientale del Lesotho, è stato inaugurato il Senqu Bridge, una delle più importanti opere infrastrutturali realizzate negli ultimi anni. Il progetto, firmato dalla Webuild, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità e gestione delle risorse idriche del Paese. Lungo 825 metri, il ponte consente di superare la valle scavata dal fiume Senqu e l’ostacolo naturale dei Monti Drakensberg, collegando territori prima difficilmente accessibili e garantendo continuità al principale asse viario verso la capitale Maseru. L’infrastruttura si inserisce nella seconda fase del Lesotho Highlands Water Project, uno dei più grandi programmi di trasferimento idrico del continente africano, avviato nel 1986 in collaborazione con il Sudafrica. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il Letsie III e il Cyril Ramaphosa, a testimonianza del valore strategico dell’opera per entrambi i Paesi.

Un ponte che cambia la vita delle comunità locali

Il Senqu Bridge non è soltanto un’opera ingegneristica, ma un elemento fondamentale per garantire servizi, connessioni e opportunità alle comunità montane. La costruzione permette infatti di mantenere l’accesso ai servizi essenziali e di evitare l’isolamento di numerosi villaggi che, con la realizzazione del bacino della diga di Polihali, sarebbero rimasti tagliati fuori. “Il Senqu Bridge èuna risposta concreta a una sfida epocale“, ha commentato Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild. “Spesso dimentichiamo come sarebbe la nostra vita senza le grandi opere: sarebbe una vita di distanze incolmabili, di risorse inaccessibili e di opportunita’ negate. Con questo ponte, abbiamo superato un limite imposto dalla natura per garantire al Lesotho il suo futuro idrico ed energetico. Le grandi infrastrutture rappresentano in tutto il mondo abilitatori di sviluppo e un atto di cura verso il territorio: trasformano barriere geografiche in connessioni vitali, a beneficio del progresso economico e del benessere sociale“.

Parole che evidenziano il ruolo cruciale delle grandi infrastrutture nel favorire crescita, integrazione e sviluppo economico. Dal punto di vista tecnico, il Senqu Bridge rappresenta un’eccellenza dell’ingegneria moderna. Si tratta del primo ponte estradossato del Lesotho, una soluzione che combina caratteristiche dei ponti strallati e a travata, scelta per garantire resistenza alle forti raffiche di vento provenienti dai Monti Drakensberg.

L’opera è composta da sedici campate continue, con una campata centrale di 100 metri, e poggia su pile con altezze variabili tra 15 e 90 metri. La costruzione ha richiesto soluzioni avanzate, tra cui piattaforme di lavoro fino a 88 metri d’altezza e strade di accesso scolpite nella roccia, in un contesto climatico estremo caratterizzato da neve, vento e condizioni operative difficili. Fondamentale è stata anche la collaborazione tra imprese locali del Lesotho e del Sudafrica, che ha permesso di valorizzare le competenze delle maestranze e affrontare con successo le complessità del progetto.

Il valore globale dei ponti: infrastrutture che uniscono e creano sviluppo

L’inaugurazione del Senqu Bridge conferma una verità evidente in tutto il mondo: i ponti non sono semplici opere fisiche, ma strumenti di progresso. Le infrastrutture strategiche permettono di superare barriere naturali, collegare territori isolati e favorire crescita economica e sociale. In ogni continente, dai grandi corridoi europei alle opere in Asia e Africa, i ponti rappresentano un investimento sul futuro. Dove vengono realizzati, arrivano servizi, opportunità, lavoro e sviluppo. Dove mancano, restano isolamento, ritardi e disuguaglianze.

Il caso italiano: lo Stretto di Messina ancora senza ponte

Se nel mondo si costruiscono opere strategiche per favorire lo sviluppo, in Italia continua a far discutere il mancato Ponte sullo Stretto di Messina, un’infrastruttura attesa da decenni e ancora ferma tra polemiche e opposizioni. Il confronto con realtà come quella del Lesotho appare emblematico: mentre anche territori complessi e geograficamente difficili investono in grandi opere per crescere, lo Stretto di Messina resta privo di un collegamento stabile, con ricadute evidenti sul piano economico e infrastrutturale. La mancanza del ponte continua a pesare su mobilità, logistica e sviluppo del Sud Italia, contribuendo a mantenere l’area in una condizione di ritardo rispetto ad altre regioni. Il dibattito resta acceso, ma ciò che emerge con chiarezza è il ruolo centrale delle infrastrutture nel determinare il futuro dei territori.

Tra sviluppo e immobilismo: due visioni a confronto

La realizzazione del Senqu Bridge dimostra come visione, investimenti e capacità ingegneristica possano trasformare territori complessi in opportunità di crescita. Dall’altra parte, il mancato Ponte sullo Stretto di Messina continua a rappresentare un simbolo di immobilismo e divisione. In un mondo che corre verso connessioni sempre più veloci ed efficienti, la scelta di non realizzare infrastrutture strategiche rischia di tradursi in un freno allo sviluppo. I ponti, oggi più che mai, sono il segno tangibile di una volontà di progresso che guarda al futuro, superando ostacoli naturali e resistenze culturali.