Volley, disco rosso a Corigliano per la Dhelios. Il 25 aprile sfida al Montalto

Disco rosso per l’Amaro Dhelios nella “bella” di spareggio per l’undicesimo posto in C Maschile. Vince con merito la Sprovieri Volley Corigliano nella gara di sabato scorso. 25 a 14, 25 a 21 e 25-23 per i locali. Il primo set grande pressione con un servizio molto efficace per Corigliano. Il secondo è terzo set sono stati equilibrati. Sempre avanti Dhelios, ma come spesso é accaduto anche in regular season, poco lucidi nelle fasi finali dei set. In numerose azioni, gli amaranto non sono stati in grado di fare punto dopo aver difeso e ciò ha permesso agli avversari di contrattaccare. Torneremo in campo il 25 aprile alle ore 17 al Boccioni per sfidare la Polisportiva Montalto. In palio il tredicesimo posto nel girone.