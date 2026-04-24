“Visioni Reggio”, Confesercenti promuove il confronto tra i candidati sindaco di Reggio Calabria | INFO

Confesercenti Reggio Calabria promuove “Visioni Reggio”, un incontro con i candidati a sindaco della città, in programma sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Rooftop Didimos Town Hotel. L’iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione avviato con il documento strategico “Visione Reggio 2030” e nasce con l’obiettivo di aprire un confronto pubblico su idee, priorità e scelte di governo relative ai temi decisivi per il futuro della città. Sviluppo, mobilità, turismo, servizi, imprese e qualità della vita saranno i temi al centro dell’incontro, moderato dal giornalista Raffaele Mortelliti direttore di Strill.it.

“Non sarà una passerella”, dichiara Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria. “Abbiamo voluto creare un momento di confronto vero, per capire quale idea di città i candidati intendono proporre e quali scelte concrete immaginano per governarla”.

“Con Visione Reggio 2030 abbiamo provato a mettere in fila alcune priorità strategiche. Ora è il momento di ascoltare, in modo chiaro e diretto, le proposte di chi si candida a guidare Reggio Calabria”.

“Reggio ha bisogno di una direzione. Non basta sommare interventi o rincorrere le emergenze: serve una visione capace di mettere a sistema turismo, imprese, servizi, mobilità e innovazione”.

“Lo sviluppo di una città non si costruisce in una stagione politica, ma nella continuità delle scelte e nella capacità di tenere insieme ciò che oggi è frammentato”.

L’incontro si svolgerà ad inviti. L’appuntamento sarà trasmesso integralmente mercoledì 6 maggio in prima serata su ReggioTv, canale 77/677, e in streaming su www.reggiotv.it e su App ReggioTv.