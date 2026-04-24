“Visione per Messina”, incontro con i candidati a sindaco per discutere del futuro della città

Il 27 aprile 2026, alle 16:30, si terrà un incontro cruciale presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, dal titolo “Visione per Messina”. L’incontro vedrà i principali candidati a sindaco confrontarsi con i membri della CISL Messina per discutere delle strategie di crescita e valorizzazione della città, con un focus particolare sulle problematiche legate all’orizzonte urbano e alle periferie.

Questo confronto, moderato dal giornalista Francesco Triolo, si preannuncia come un’importante occasione di dibattito pubblico, finalizzata a fornire ai cittadini un quadro chiaro delle proposte dei candidati per il futuro della città, in un momento particolarmente delicato per Messina, che sta cercando di affrontare le sfide economiche, sociali e infrastrutturali del presente e del futuro.

Un programma per la crescita e la valorizzazione del territorio

L’incontro, promosso dal gruppo dirigente della CISL Messina, è stato concepito come un’opportunità per discutere di come Messina possa crescere in modo sostenibile e come le periferie possano finalmente essere valorizzate. Il tema centrale del dibattito sarà come integrare realismo e progettualità, unendo le necessità di sviluppo urbano con la necessità di protezione e valorizzazione dei territori più vulnerabili della città.

Antonino Alibrandi, Segretario Generale della CISL Messina, introdurrà il confronto, sottolineando l’importanza di strategie condivise e di un impegno concreto per garantire qualità della vita a tutti i cittadini, in particolare a quelli che vivono nelle zone periferiche I candidati a sindaco di Messina, tra cui Federico Basile, Antonella Russo, Gaetano Sciacca, Marcello Scurria e Lillo Valvieri, parteciperanno all’evento, ognuno con il proprio programma e le proprie soluzioni per le sfide urbane che la città sta affrontando.