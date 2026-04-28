Viola, iniziano i playoff: le info sui biglietti per il match contro Benevento

Si alza finalmente il sipario sulla fase playoff! La Redel Viola Reggio Calabria è pronta a scendere in campo e ad affrontare Miwa Benevento in Gara 1 dei playoff. L’appuntamento è per domenica 3 maggio, con palla a due alle ore 18:00 presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria. “Non si tratta di una semplice partita, ma di una vera e propria battaglia da vincere tutti insieme, con il pubblico che si preannuncia come il dodicesimo uomo in campo. I biglietti per la gara sono già disponibili presso il botteghino del Palasport” si legge nella nota del club.

La biglietteria sarà aperta nei giorni seguenti:

Martedì 28 aprile dalle ore 16:00 alle 17:30

Mercoledì 29 aprile dalle ore 16:00 alle 17:30

Giovedì 30 aprile dalle ore 16:00 alle 17:30

Sabato 2 maggio dalle 17:30 alle 19:00

Domenica 3 maggio (giorno della gara) a partire dalle ore 16:00

Per i possessori di abbonamento stagionale, è possibile esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino a mercoledì 29 aprile. Dopo tale data, i posti non rientranti nella prelazione saranno messi in vendita libera. La vendita dei biglietti online è già attiva dal 28 aprile, disponibile in contemporanea sulla piattaforma Go2. È possibile acquistare i biglietti al seguente link.

Informazioni sui prezzi

I prezzi per il posto unico sono i seguenti:

Intero: 10 € per i tifosi dai 18 anni in poi

Ridotto: 5 € per i ragazzi dai 13 ai 17 anni

Per i bambini fino ai 12 anni, il ticket avrà un costo di 1 € per la riserva del posto

Inoltre, per i Soci Sostenitori sarà possibile mantenere il posto in Parterre Centrale Vip, con l’accesso al parcheggio lato ingresso 15.

Gli accrediti per aventi diritto o cortesia dovranno essere richiesti entro giovedì 30 aprile alle ore 15:00, tramite email all’indirizzo accrediti@pallacanestroviola.it. Rimangono validi i Pass per gli operatori della stampa accreditati ad inizio stagione, comprensivi di Pass Auto. Si precisa, infine, che non saranno più validi i Voucher Scuola. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, è possibile contattare il recapito della biglietteria al numero 376 099 0617.