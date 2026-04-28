Viola, iniziano i playoff: le info sui biglietti per il match contro Benevento

Inizia la scalata spareggi per la Redel Reggio Calabria, che si prepara ad affrontare Miwa Benevento in una sfida da non perdere

Viola-Matera
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Si alza finalmente il sipario sulla fase playoff! La Redel Viola Reggio Calabria è pronta a scendere in campo e ad affrontare Miwa Benevento in Gara 1 dei playoff. L’appuntamento è per domenica 3 maggio, con palla a due alle ore 18:00 presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria. “Non si tratta di una semplice partita, ma di una vera e propria battaglia da vincere tutti insieme, con il pubblico che si preannuncia come il dodicesimo uomo in campo. I biglietti per la gara sono già disponibili presso il botteghino del Palasport” si legge nella nota del club.

La biglietteria sarà aperta nei giorni seguenti:

  • Martedì 28 aprile dalle ore 16:00 alle 17:30
  • Mercoledì 29 aprile dalle ore 16:00 alle 17:30
  • Giovedì 30 aprile dalle ore 16:00 alle 17:30
  • Sabato 2 maggio dalle 17:30 alle 19:00
  • Domenica 3 maggio (giorno della gara) a partire dalle ore 16:00

Per i possessori di abbonamento stagionale, è possibile esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino a mercoledì 29 aprile. Dopo tale data, i posti non rientranti nella prelazione saranno messi in vendita libera. La vendita dei biglietti online è già attiva dal 28 aprile, disponibile in contemporanea sulla piattaforma Go2. È possibile acquistare i biglietti al seguente link.

Informazioni sui prezzi

I prezzi per il posto unico sono i seguenti:

  • Intero: 10 € per i tifosi dai 18 anni in poi
  • Ridotto: 5 € per i ragazzi dai 13 ai 17 anni
  • Per i bambini fino ai 12 anni, il ticket avrà un costo di 1 € per la riserva del posto

Inoltre, per i Soci Sostenitori sarà possibile mantenere il posto in Parterre Centrale Vip, con l’accesso al parcheggio lato ingresso 15.

Gli accrediti per aventi diritto o cortesia dovranno essere richiesti entro giovedì 30 aprile alle ore 15:00, tramite email all’indirizzo accrediti@pallacanestroviola.it. Rimangono validi i Pass per gli operatori della stampa accreditati ad inizio stagione, comprensivi di Pass Auto. Si precisa, infine, che non saranno più validi i Voucher Scuola. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, è possibile contattare il recapito della biglietteria al numero 376 099 0617.

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