Villa San Giovanni, Fdi sull’Info Point al Porto: “forte preoccupazione”

“Il Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni esprime forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto alla decisione di Caronte & Tourist di non rinnovare l’operatività dell’Info Point presso il porto di Villa San Giovanni, con la conseguente sostituzione della biglietteria dedicata ai residenti villesi con casse automatiche. Si tratta di una scelta che rischia di produrre un grave disagio per i cittadini di Villa San Giovanni, in particolare per i residenti che quotidianamente utilizzano il servizio di traghettamento pedonale o con automobile e che fino ad oggi potevano contare su un punto di riferimento fisico, con personale presente e disponibile”. Lo afferma in una nota il Presidente del Circolo di FdI Antonio Messina ed il Direttivo del Circolo di FdI. La motivazione fornita dall’azienda, legata all’automazione dei piazzali di imbarco e all’espansione della rete di vendita, non può giustificare la perdita di un presidio utile alla comunità locale”, rimarca la nota.

Il Circolo di Fdi ritiene inaccettabile che decisioni di tale impatto vengano assunte senza un adeguato confronto con la città

“La modernizzazione dei servizi non deve tradursi nella cancellazione dell’assistenza diretta ai cittadini, né in un ulteriore arretramento della qualità dei servizi offerti a Villa San Giovanni, soprattutto da parte di società così importanti che, oltre alla massimizzazione dei profitti devono tendere alla soddisfazione della clientela. Il Circolo di Fratelli d’Italia ritiene inaccettabile che decisioni di tale impatto vengano assunte senza un adeguato confronto con la città, con l’Amministrazione comunale, che anche su questa scelta nefasta resta in totale silenzio e con le rappresentanze del territorio. I residenti villesi non possono essere trattati come utenti di serie B, né possono subire in silenzio scelte che incidono sulla mobilità quotidiana e sulla vivibilità urbana e su una carenza dei servizi offerti da parti di soggetti che da oltre sessant’anni “occupano” il territorio”, evidenzia la nota.

“Chiediamo pertanto a Caronte & Tourist di rivedere immediatamente questa decisione e di garantire il mantenimento di un servizio di biglietteria assistita per i residenti villesi, ove era anche presente il pagamento del ticket in forma elettronica. Chiediamo inoltre all’Amministrazione comunale, alla Prefettura, all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e a tutti gli enti competenti di intervenire con urgenza per tutelare i diritti della comunità. Villa San Giovanni sopporta da decenni il peso del traffico di attraversamento dello Stretto, con conseguenze pesanti sulla viabilità, sull’ambiente e sulla qualità della vita ed è di pochi giorni addietro il rincaro dei biglietti a causa dell’aumento del costo del carburante, ma in tal senso non si può assistere in silenzio, annullando ulteriori servizi alla Città, anche se fosse un solo cittadino villese al giorno a richiedere il servizio, vista l’incidenza sul territorio della Società Caronte & Tourist. Il Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni non resterà in silenzio davanti a scelte che penalizzano i cittadini villesi e continuerà a battersi affinché il porto e i servizi connessi siano realmente al servizio della comunità, non soltanto degli interessi aziendali”, conclude la nota.