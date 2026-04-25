Via Giulia a Reggio Calabria: un angolo del centro storico abbandonato al degrado | VIDEO

Via Giulia, una delle arterie principali nel centro storico di Reggio Calabria, presenta un quadro che definire preoccupante è riduttivo. La strada, che dovrebbe essere una delle principali vie di passaggio della città, si trova infatti in uno stato di abbandono e degrado totale, causando disagi ai residenti, ai turisti e a chiunque si trovi a transitare in questo tratto di città. La zona, che potrebbe essere una delle più affascinanti per la sua storia e posizione, è invece segnata da una serie di problematiche che necessitano un intervento urgente.

Cartelli stradali abbandonati e divelti: un rischio per la sicurezza

Uno dei problemi più evidenti di via Giulia è la presenza di cartelli stradali abbandonati, divelti o danneggiati. Questi segnali, che dovrebbero garantire la sicurezza dei veicoli e dei pedoni, sono ora inutili, in molti casi anche pericolosi, in quanto possono facilmente creare confusione tra gli automobilisti o, peggio ancora, costituire un rischio per chi cammina per strada. La mancanza di una manutenzione adeguata ha reso questi cartelli inutilizzabili, contribuendo ulteriormente al degrado della zona.

Marciapiedi rotti e inaccessibili: un ostacolo per i pedoni

Anche i marciapiedi di via Giulia sono in condizioni pessime. Le piastrelle rotte, le crepe e i dislivelli sono evidenti lungo tutto il tratto, creando un pericolo per i pedoni. Camminare lungo questa via è diventato un ostacolo continuo, soprattutto per anziani, bambini o persone con disabilità. La mancanza di un intervento per ripristinare una situazione di sicurezza rende questa zona completamente inaccessibile e poco accogliente.

Perdite idriche e un ambiente sempre più insostenibile

Oltre al problema visivo e strutturale, via Giulia è anche teatro di perdite idriche che interessano diversi tratti della strada. La continua fuoriuscita di acqua crea non solo disagio per chi vive e lavora in zona, ma anche un continuo deterioramento delle strutture circostanti. La situazione, se non affrontata tempestivamente, rischia di aggravarsi ulteriormente, con danni irreparabili alle infrastrutture già in difficoltà.

Le voragini recintate con rete arancione: un pericolo costante

Un altro segno tangibile del degrado di via Giulia sono le numerose voragini recintate con la rete arancione. Queste buche, spesso profonde e di grandi dimensioni, sono un chiaro esempio di come l’incuria e la mancanza di interventi da parte delle autorità competenti possano compromettere la sicurezza della zona. Il pericolo di caduta o incidenti è sempre dietro l’angolo, mentre la rete arancione, pur essendo un tentativo di prevenire danni, non rappresenta una soluzione adeguata a lungo termine.

L’appello alla città: è tempo di cambiamenti urgenti

In una città che ambisce a diventare una meta turistica di richiamo, via Giulia non può restare in queste condizioni. Il degrado evidente che la caratterizza è il riflesso di una disattenzione per il patrimonio urbano e per la qualità della vita dei suoi abitanti. La necessità di interventi urgenti è fondamentale: dalla riparazione dei marciapiedi, alla sostituzione dei cartelli stradali, fino alla risoluzione delle perdite idriche e alla messa in sicurezza delle voragini. Reggio Calabria merita un centro storico curato e vivibile, e via Giulia può tornare a essere uno degli angoli più suggestivi della città, se solo si agisce con tempestività e determinazione.