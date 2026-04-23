Una tragicommedia lunga 12 anni, la satira del reggino fra tagli di nastro, Tari e Reggina

Una tragicommedia lunga 12 anni. “Gli irriducibili”, il titolo scelto per l’ultima vignetta dell’Anonimo reggino, il cittadino di Reggio Calabria che trasforma in vignette pensieri e lamentele di buona parte dei concittadini. “Cordialissimo direttore di StrettoWeb, una tragicommedia amministrativa che ha trasformato Reggio in un set a cielo aperto… ma solo per i cantieri infiniti. Vedi il consigliere regionale che si prepara a tagliare l’ennesimo nastro… di un’opera incompiuta. Vedi il facente funzioni che ti fa vedere la bolletta della TARI… e ti chiede pure il voto! Vedi l’Assessore che… beh, non si sa bene cosa faccia, ma lo fa con stile (o forse no). E per chiudere, l’uomo che ha gestito la Reggina con la maglia col ‘D’… l’unico titolo rimasto, dopo averla regalata a Ballarino.

A Reggio anche i disastri diventano spettacolo! Continuiamo ad alzare la voce, facciamo in modo di ascoltarci per poter finalmente cambiare il futuro della nostra città e dei nostri figli che la aiuteranno a crescere sempre più“, il messaggio allegato alla vignetta.