Una nuova sede e un nuovo pulmino per la Reggio BiC: così un bene confiscato è tornato alla comunità

Si è concluso il percorso di recupero e riqualificazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, ora ufficialmente consegnato e destinato alle attività della Reggio BiC, insieme a un nuovo pulmino a supporto degli atleti. La consegna rappresenta un passaggio significativo nel segno della legalità e della rigenerazione urbana, trasformando un bene sottratto alla criminalità in uno spazio dedicato allo sport e all’inclusione sociale. Alla cerimonia era presente il Sindaco Metropolitano facente funzione Carmelo Versace, che ha evidenziato il valore simbolico e concreto dell’iniziativa per il territorio.

Il progetto nasce dalla sinergia tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la società sportiva reggina nell’ambito del programma “Yes I Can”, ideato dalla delegata FIPIC Amelia Eva Cugliandro. Già nel 2020 l’immobile era stato assegnato grazie a questo progetto, consentendo alla Reggio BiC di dotarsi di una sede stabile per le proprie attività sportive e sociali. Un ulteriore passo è stato compiuto nel 2023, con la partecipazione al bando “Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU e inserito nel PNRR, Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

Grazie a questo finanziamento, il progetto di recupero è stato completato, trasformando l’immobile in uno spazio dedicato allo sport paralimpico e alla partecipazione sociale. Determinante il lavoro della delegata FIPIC Amelia Eva Cugliandro, che ha seguito tutte le fasi progettuali e i lavori di ristrutturazione. La consegna odierna segna non solo il completamento degli interventi, ma anche un segno concreto di riscatto per il territorio: un bene sottratto alla mafia torna alla comunità, diventando punto di riferimento per attività sportive e iniziative sociali. Con la nuova sede e il pulmino a disposizione, la Reggio BiC potrà rafforzare ulteriormente le proprie attività, confermandosi realtà di riferimento nel panorama sportivo e sociale calabrese.