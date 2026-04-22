Trapani, è arrivata la decisione sul ricorso contro la penalizzazione

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso presentato dal Trapani contro la penalizzazione. La richiesta riguardava la restituzione di tre punti. Con questa decisione, la squadra resta ultima e retrocessa in Serie D con un turno d’anticipo. Il ricorso è stato discusso ieri e l’ufficialità è arrivata in tarda mattinata. Il Presidente Antonini ha commentato: “sono riusciti a respingere anche questo ricorso nonostante le schiaccianti ed evidenti documentazioni allegate. E’ uno scandalo senza precedenti”.

“Ora che ci possiamo aspettare da domani in CFA e la prossima settimana sempre dal Coni per gli altri 10 punti che abbiamo richiesto? Solo la sentenza dell’8 li potrà sotterrare legalmente e siccome li non c’è giustizia sportiva che tenga, sono sicuro che avremo giustizia. Oramai questa giustizia sportiva è palesemente ribattezzabile come una ingiustizia sportiva. Questo sistema mi fa letteralmente schifo“.