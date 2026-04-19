Tragico incidente sulla SS107: muore anche la neonata, il bilancio sale a tre vittime

Si aggrava il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì lungo la Statale 107 Silana-Crotonese. Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, non ce l’ha fatta la bambina venuta alla luce con un parto cesareo d’urgenza in seguito allo schianto. Le vittime salgono così a tre. L’incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì 17 aprile, all’interno della galleria “Fiego”, nel territorio di San Fili. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato il blocco totale del traffico per diverse ore, con lunghe code e deviazioni sulla viabilità secondaria, gestite da Anas e dalla Polizia Stradale.

Il bilancio iniziale è apparso subito gravissimo: due uomini, entrambi originari di Marano Marchesato, sono morti sul colpo. Si tratta di un giovane di 19 anni, alla guida del veicolo, e di un passeggero di 46 anni. I vigili del fuoco li hanno estratti dalle lamiere, ma per loro non c’è stato nulla da fare. Un’altra persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Cosenza.

Il parto d’urgenza e la corsa contro il tempo

Sull’altra vettura viaggiava una donna in avanzato stato di gravidanza. Le sue condizioni hanno richiesto un trasferimento immediato all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove nella notte i medici hanno eseguito un cesareo d’emergenza nel tentativo di salvare la bambina. Fin dai primi momenti, tuttavia, il quadro clinico della neonata è apparso estremamente critico a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

La morte della piccola

Nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive, la bambina è deceduta nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, nel reparto di terapia intensiva neonatale. La piccola presentava gravissime fratture craniche. Ogni tentativo di stabilizzazione si è rivelato vano.

Dolore e lutto nelle comunità

Restano ricoverati i genitori della neonata, Marco e Ilenia, una giovane coppia di Amantea, entrambi feriti nello stesso incidente. Le loro condizioni sono sotto costante monitoraggio, ma il dolore per la perdita della figlia è devastante.