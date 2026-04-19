Parto d’urgenza per la donna ferita nel terribile incidente mortale della SS107

Una giornata iniziata con serenità si è trasformata in pochi istanti in una tragedia. Il drammatico incidente avvenuto nella galleria lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese nella notte tra venerdì e sabato, ha causato la morte di due persone e dato il via a una corsa contro il tempo per salvare una donna incinta e la bambina che portava in grembo. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte una Fiat Grande Punto e una Peugeot 308. A perdere la vita sono stati Luciano Oliva, 19 anni, e Mariano Moretti, 46 anni, entrambi residenti a Marano Marchesato e a bordo della Fiat.

Sull’altra vettura viaggiavano tre persone, una coppia di Amantea e un terzo passeggero. Stavano rientrando verso la costa tirrenica dopo una visita ginecologica a Cosenza. La donna, incinta alla 34ª settimana, è apparsa fin da subito in condizioni critiche.

I soccorsi immediati e la corsa contro il tempo

L’allarme è scattato alle 22:46 grazie alla segnalazione di un automobilista di passaggio, che ha anche messo in sicurezza la strada evitando ulteriori incidenti. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118. L’uomo che viaggiava con la donna ha riportato la frattura della tibia ed è in condizioni stabili. Molto più grave, invece, il quadro clinico della donna, colpita da politraumi e da un serio schiacciamento del bacino.

Parto cesareo d’urgenza all’ospedale di Cosenza

Trasportata all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, la donna è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. I medici hanno deciso di procedere con un parto cesareo per salvare la bambina. La neonata è nata in condizioni critiche ed è stata immediatamente intubata e trasferita in terapia intensiva neonatale. Anche la madre è stata ricoverata in terapia intensiva.

Le condizioni di madre e figlia

Nelle ore successive è arrivato un primo segnale positivo: i medici hanno potuto procedere con l’estubazione della donna. Attualmente, sia la madre sia la neonata restano ricoverate con prognosi riservata, mentre i medici continuano a monitorare costantemente il loro stato di salute.

Un tratto di strada già segnato da incidenti

Il tragico schianto riaccende l’attenzione sulla pericolosità della Statale 107 Silana Crotonese, un’arteria già teatro di numerosi incidenti anche in passato. Solo recentemente, infatti, nello stesso tratto o in aree limitrofe si era verificato un altro grave sinistro, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza della viabilità. Questo nuovo episodio riporta al centro il tema della prevenzione e della messa in sicurezza di una strada fondamentale per i collegamenti della provincia di Cosenza, ma troppo spesso protagonista di tragedie.